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    Metaratings: Комличенко отказался возвращаться в «Краснодар» и выбирает между «Локомотивом» и «Спартаком»

    Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко отказался возвращаться в «Краснодар».

    23-летний футболист перешел в чешский клуб из «Краснодара» в 2017 году. По информации Metaratings, краснодарцы были заинтересованы в приобретении россиянина, на получили от него жесткий отказ. В свое время между форвардом и «Краснодаром» возник конфликт, после которого игрок был вынужден отправиться в «Младу Болеслав».

    В настоящее время Комличенко выбирает между «Локомотивом» и «Спартаком».

    • В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата Чехии, забив 29 голов в 32-х матчах.
    • Контракт Комличенко с «Младой Болеслав» рассчитан до 2022 года.

    «Локомотив» предложил за Комличенко 2,5 миллиона, «Млада» хочет 4. Приоритет игрока – «Спартак»

    Источник: Metaratings

    Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside (2037 подписчика), образованного в ноябре 2018 года от одноименного твиттера (13,2 тысячи подписчиков). Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии12
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      Рейтинг: +547

      Genz 1 час назад

      Спартак даёт комличенко 6 миллионов рублей в месяц. Столько получает Гулиев

      0
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      Рейтинг: +13034

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не было бы счастья, да несчастье помогло. А вот уж дальше греби сам, если потянешь. Спартак или Локо?... По-моему, без разницы, там сейчас и бабло, и бардак в нападении одинаковы.

      0
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      Рейтинг: +170

      GSmall 1 час назад

      Выбирает,где сломать карьеру.Ха)

      0
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      Рейтинг: +1806

      Черкизовский Кот 1 час назад

      В Краснодаре есть нестареющий Ари, а также прогрессирующие Игнатьев и Шапи. В Локомотиве кроме нестабильного Смолова у Комличенко не будет конкурентов за место в основе. У Спартака есть Адриано и Зе Луиш, но не факт, что они останутся. Так что прав Комличенко: в Краснодаре выше конкуренция в атаке.

      0
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      Рейтинг: +6722

      parevg > Черкизовский Кот 18 минут назад

      Эдер, Фарфан, Миранчук, Жамалединов

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      Рейтинг: +1806

      Черкизовский Кот > parevg 11 минут назад

      Эдер провалил сезон и почти точно он уйдёт.
      Фарфан играет слева, и появляется на острие в случае форс-мажора.
      Миранчуки тоже не форварды.
      ЖЕмалетдинов - опять же не нап, при этом игрок слишком посредственный.

      0
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      Рейтинг: +6722

      parevg > Черкизовский Кот 3 минуты назад

      Если Эдер уйдет - очень хорошо, Алексей хав, но Антон форвард, и в прибалтике назабивал помнится. А Жемалетдинов, до ухода в Рубин насколько помню на острие играл, это сейчас его Палыч на фланг ставит.

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      Рейтинг: +1047

      Фанат Рубина 1 час назад

      ясно, побывал в сборной, пообщался с агентом черчесова и тот Коле мозги промыл знатно видимо!
      стасик/3,14дарасик

      4
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      Рейтинг: +13034

      DOCTOR PENALTY > Фанат Рубина 1 час назад

      Такое реально возможно.

      0
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      Рейтинг: +625

      Ковастер 1 час назад

      О каком конфликте идёт речь? Из дубля вырос , в основе не справлялся . Отдали в аренду. Затем контракт был выкуплен. Дали возможность проявить себя в Европейском чемпионате. Ну не захотел возвращаться в Краснодар, а что его слезно просили, умоляли?

      5
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      Рейтинг: +369

      shikari__ > Ковастер 1 час назад

      может как Игнатьев возмущен был предложенным контрактом, вот его и сослали)

      0
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      Рейтинг: +215

      Nintendo8800 1 час назад

      пусть в спартак идет)))посмотрел я его голы - леха со двора ... честно не думал что чемпионат чехии такое дно - аля австралия

      1
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