Metaratings: Комличенко отказался возвращаться в «Краснодар» и выбирает между «Локомотивом» и «Спартаком»

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко отказался возвращаться в «Краснодар».

23-летний футболист перешел в чешский клуб из «Краснодара» в 2017 году. По информации Metaratings, краснодарцы были заинтересованы в приобретении россиянина, на получили от него жесткий отказ. В свое время между форвардом и «Краснодаром» возник конфликт, после которого игрок был вынужден отправиться в «Младу Болеслав».

В настоящее время Комличенко выбирает между «Локомотивом» и «Спартаком».

В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата Чехии, забив 29 голов в 32-х матчах.

Контракт Комличенко с «Младой Болеслав» рассчитан до 2022 года.

«Локомотив» предложил за Комличенко 2,5 миллиона, «Млада» хочет 4. Приоритет игрока – «Спартак»