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    «Локомотив» предложил за Комличенко 2,5 миллиона, «Млада» хочет 4. Приоритет игрока – «Спартак»

    «Локомотив» ведет переговоры с «Младой Болеслав» о переходе нападающего Николая Комличенко.

    По информации бывшего журналиста «Чемпионата» и «Матч ТВ» Ивана Карпова, москвичи предложили за 23-летнего футболиста 2,5 миллиона евро. Чешский клуб хочет получить 4 миллиона. Переговоры продолжаются.

    При этом приоритет самого игрока – переход в «Спартак», но красно-белые пока не проявляют активности.

    • Комличенко перешел в «Младу Болеслав» из «Краснодара» летом 2017 года.
    • В прошлом сезоне нападающий провел 33 на клубном уровне, забил 29 голо и сделал семь результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата Чехии.

    Источник: Твиттер Ивана Карпова

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    Сегодня, 13:40
    Комментарии6
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      Рейтинг: +17559

      oyabun 14 минут назад

      Неизвестно еще как он в России заиграет, если все же перейдет. Одно дело чешским клубам голы клепать и совсем другое российским.

      0
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      Рейтинг: +2300

      panmon 18 минут назад

      Да что он в России кроме денег забыл? Надо переходить в лидирующие клубы той же Чехии или соседние лиги, типа бундеслиги.
      4 ляма для игрока забившего 29 мячей за 33 матча - ничто

      0
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      Рейтинг: +143

      GSmall 58 минут назад

      Хотят чтобы футболисты в европу ехали,а сами их оттуда же и забирают,ломая карьеру.Логика зашкаливает

      2
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      Рейтинг: +1007

      Фанат Рубина > GSmall 45 минут назад

      согласен, когда команда спонсируется гос предприятием ржд, газпрем..
      то ума не надо находить игроков.. зазывай к себе то что показало себя и тем самым ослабляют другие клубы..

      1
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      Рейтинг: +579

      Alex Flash 1 час назад

      Понсе круче.

      0
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      Рейтинг: +375

      Boeung777 1 час назад

      Перейдет в рпл, закончится, как игрок.нужно развиваться в Европе, коль уж выбрался.

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