«Локомотив» предложил за Комличенко 2,5 миллиона, «Млада» хочет 4. Приоритет игрока – «Спартак»

Неизвестно еще как он в России заиграет, если все же перейдет. Одно дело чешским клубам голы клепать и совсем другое российским.
«Локомотив» ведет переговоры с «Младой Болеслав» о переходе нападающего Николая Комличенко.
По информации бывшего журналиста «Чемпионата» и «Матч ТВ» Ивана Карпова, москвичи предложили за 23-летнего футболиста 2,5 миллиона евро. Чешский клуб хочет получить 4 миллиона. Переговоры продолжаются.
При этом приоритет самого игрока – переход в «Спартак», но красно-белые пока не проявляют активности.
- Комличенко перешел в «Младу Болеслав» из «Краснодара» летом 2017 года.
- В прошлом сезоне нападающий провел 33 на клубном уровне, забил 29 голо и сделал семь результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата Чехии.