«Локомотив» предложил за Комличенко 2,5 миллиона, «Млада» хочет 4. Приоритет игрока – «Спартак»

«Локомотив» ведет переговоры с «Младой Болеслав» о переходе нападающего Николая Комличенко.

По информации бывшего журналиста «Чемпионата» и «Матч ТВ» Ивана Карпова, москвичи предложили за 23-летнего футболиста 2,5 миллиона евро. Чешский клуб хочет получить 4 миллиона. Переговоры продолжаются.

При этом приоритет самого игрока – переход в «Спартак», но красно-белые пока не проявляют активности.