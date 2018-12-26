Комличенко – лучший бомбардир чемпионата Чехии-2018/19

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко официально стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии-2018/19.
В 31-м матче сезона россиянин забил 28 голов, семь из них – с пенальти. Он увеличил рекорд результативности чешского чемпионата, который побил в начале мая.
До января футболист принадлежал «Краснодару» и выступал за «Младу Болеслав» на правах аренды. Позже чешский клуб выкупил права на игрока за 400 тысяч евро и подписал с ним контракт на пять лет.
- Комличенко вошел в заявку сборной России на матчи отбора Евро-2020 против команд Сан-Марино и Кипра.
- По ходу сезона сообщалось об интересе к форварду со стороны «Бешикташа», «Зенита», ЦСКА, ПАОКа и двух неназванных клубов Бундеслиги.