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    Комличенко – лучший бомбардир чемпионата Чехии-2018/19

    Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко официально стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии-2018/19.

    В 31-м матче сезона россиянин забил 28 голов, семь из них – с пенальти. Он увеличил рекорд результативности чешского чемпионата, который побил в начале мая.

    До января футболист принадлежал «Краснодару» и выступал за «Младу Болеслав» на правах аренды. Позже чешский клуб выкупил права на игрока за 400 тысяч евро и подписал с ним контракт на пять лет.

    Источник: Официальный сайт чемпионата Чехии

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    27.05.2019 23:50
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