Комличенко стал рекордсменом чемпионата Чехии по количеству голов за сезон

Форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко забил в текущем сезоне чемпионата Чехии 26 голов. Это рекорд.

Таким образом, на второе место отправляется Давид Лафата, который в сезоне-2011/12 отличился 25 раз. «Млада Болеслав» сейчас борется за место в Лиге Европы.