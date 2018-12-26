Комличенко стал рекордсменом чемпионата Чехии по количеству голов за сезон

В связи с дефицитом напов в сборной, можно было бы попробовать его.
Смолов там не понятно под чем весь сезон. С Заболотным все ясно. Дзюба один. Кокорин по личным причинам не может, друзья отпросили не на долго.
Форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко забил в текущем сезоне чемпионата Чехии 26 голов. Это рекорд.
Таким образом, на второе место отправляется Давид Лафата, который в сезоне-2011/12 отличился 25 раз. «Млада Болеслав» сейчас борется за место в Лиге Европы.
- Комличенко – воспитанник «Краснодара».
- В Чехии игрок выступает с лета 2017 года.
- Зимой интерес к форварду проявлял «Бешикташ».