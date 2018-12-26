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    Комличенко стал рекордсменом чемпионата Чехии по количеству голов за сезон

    Форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко забил в текущем сезоне чемпионата Чехии 26 голов. Это рекорд.

    Таким образом, на второе место отправляется Давид Лафата, который в сезоне-2011/12 отличился 25 раз. «Млада Болеслав» сейчас борется за место в Лиге Европы.

    • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
    • В Чехии игрок выступает с лета 2017 года.
    • Зимой интерес к форварду проявлял «Бешикташ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5327

      KLIM777 1 час назад

      В связи с дефицитом напов в сборной, можно было бы попробовать его.

      Смолов там не понятно под чем весь сезон. С Заболотным все ясно. Дзюба один. Кокорин по личным причинам не может, друзья отпросили не на долго.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1645

      I_R_O_N_M_A_N > KLIM777 51 минуту назад

      А может и надолго

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3455

      vladik12 1 час назад

      Тапки Савы решают.

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