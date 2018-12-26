«Чемпионат»: Комличенко интересуются два клуба Бундеслиги

вот там то ему будет нелегко
По информации «Чемпионата», нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко может продолжить карьеру в Бундеслиге.
Россиянином интересуются «Фортуна» из Дюссельдорфа и «Аугсбург».
- В этом сезоне 23-летний футболист провел 30 матчей в чемпионате Чехии, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.
- Форвард перешел в «Младу Болеслав» из «Краснодара» в 2017 году за 400 тысяч евро.
- Контракт Комличенко рассчитан до июня 2022 года.
«Первый в истории чешского футбола!». Рекорд Комличенко – в цифрах