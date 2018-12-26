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    «Чемпионат»: Комличенко интересуются два клуба Бундеслиги

    По информации «Чемпионата», нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко может продолжить карьеру в Бундеслиге.

    Россиянином интересуются «Фортуна» из Дюссельдорфа и «Аугсбург».

    • В этом сезоне 23-летний футболист провел 30 матчей в чемпионате Чехии, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.
    • Форвард перешел в «Младу Болеслав» из «Краснодара» в 2017 году за 400 тысяч евро.
    • Контракт Комличенко рассчитан до июня 2022 года.

    «Первый в истории чешского футбола!». Рекорд Комличенко – в цифрах

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3966

      серега кашин 4 минуты назад

      вот там то ему будет нелегко

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    • ...
      Рейтинг: +1483

      WhiteEgon 39 минут назад

      Бундеслига лучше всего подойдет Комличенко, т.к. многие футболисты из чешского чемпионата смогли там адаптироваться.

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