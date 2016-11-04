Михалик: «Задача «Локомотива» – выходить и побеждать в каждом матче»

Защитник «Локомотива» Тарас Михалик поделился мнением о матче 13-го тура РФПЛ против «Анжи», а также рассказал о задачах команды в текущем сезоне. Напомним, матч состоится 5 ноября и начнется в 18:30 по московскому времени.

– Чувствуется ли отсутствие Тарасова?

– Да, Димы нам не хватает. С таким бойцовским духом он бы нам очень помог

– В прошлом матче в Казани имели все шансы победить. Что чувствуете сейчас?

– Вдвойне обидно, что проиграли «Рубину». В первом тайме играли хорошо, а потом получили два «стандарта». Начали вылезать из ямы, и тут такое поражение...

– Задача – не вылететь, как у «Динамо» в прошлом году?

– Мы смотрим в таблицу, но задача – выходить и выигрывать, несмотря на то, с кем ты играешь. Понятно, что давит наше положение. В верху турнирной таблицы играть проще. Ничего, надо вылезать.