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  • Михалик: «Задача «Локомотива» – выходить и побеждать в каждом матче»

Михалик: «Задача «Локомотива» – выходить и побеждать в каждом матче»

4 ноября 2016, 12:26
4

Защитник «Локомотива» Тарас Михалик поделился мнением о матче 13-го тура РФПЛ против «Анжи», а также рассказал о задачах команды в текущем сезоне. Напомним, матч состоится 5 ноября и начнется в 18:30 по московскому времени.

– Чувствуется ли отсутствие Тарасова?

– Да, Димы нам не хватает. С таким бойцовским духом он бы нам очень помог

– В прошлом матче в Казани имели все шансы победить. Что чувствуете сейчас?

– Вдвойне обидно, что проиграли «Рубину». В первом тайме играли хорошо, а потом получили два «стандарта». Начали вылезать из ямы, и тут такое поражение...

– Задача – не вылететь, как у «Динамо» в прошлом году?

– Мы смотрим в таблицу, но задача – выходить и выигрывать, несмотря на то, с кем ты играешь. Понятно, что давит наше положение. В верху турнирной таблицы играть проще. Ничего, надо вылезать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Анжи Тарасов Дмитрий Михалик Тарас
Комментарии (4)
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Legioner-05
1478258166
Завтра Анжи должен победить)
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lifter025
1478272599
Анжи выиграет...
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Легенда Анжи
1478281985
Вперёд Анжи!!!
Ответить
Legioner-05
1478297922
Как крысы минусуют)
Ответить
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