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    Самедов: «Поздравил «Локомотив» с победой в Кубке России, они меня – с чемпионством»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов, перешедший в стан красно-белых из «Локомотива», рассказал, с кем из железнодорожников поддерживает связь. Также футболист высказал мнение о редком попадании в стартовый состав спартаковцев.

    «У меня осталось много людей в «Локомотиве», я поздравлял их с победой в Кубке России, они меня – с чемпионством. Очень хорошо общаюсь с Виталием Денисовым, Тарасом Михаликом – после игры мы с ними созвонились, они меня поздравили.

    Я не всегда попадаю в стартовый состав «Спартака»? Все нормально – это тактические моменты. Если надо начать матч на скамейке и по ходу игры выйти на поле – я делаю это. Я приходил сюда, чтобы помогать команде, и делаю все для того, чтобы «Спартак» побеждал», – сказал Самедов.

    Напомним, «Спартак» досрочно обеспечил себе золотые медали чемпионата России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.05.2017 20:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 16 мая 2017, 12:33

      И он действительно помогает команде) Спасибо тебе Саша

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 15 мая 2017, 21:15

      Дадут ему медаль за кубок то?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > panmon 16 мая 2017, 10:09

      должны дать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33429

      oyabun 15 мая 2017, 21:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Саша очень вовремя перешел в Спартак. )) Если Миранчук хочет когда нибудь примерить на себе майку Чемпиона России, советовал бы ему тоже последовать примеру бывшего одноклубника.

      -4
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 > oyabun 15 мая 2017, 21:04

      акстись! в след сезоне будете дым глотать за паровозом, ни на каких свиньях, конях, быках не догоните, а бомжи и тем болеее)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +33429

      oyabun > lokoman92 15 мая 2017, 21:11

      "..Безумству храбрых поём мы песни". Удачи в вашем безнадежном деле! ))

      0
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