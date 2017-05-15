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  • Самедов: «Поздравил «Локомотив» с победой в Кубке России, они меня – с чемпионством»

Самедов: «Поздравил «Локомотив» с победой в Кубке России, они меня – с чемпионством»

15 мая 2017, 20:35
6

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов, перешедший в стан красно-белых из «Локомотива», рассказал, с кем из железнодорожников поддерживает связь. Также футболист высказал мнение о редком попадании в стартовый состав спартаковцев.

«У меня осталось много людей в «Локомотиве», я поздравлял их с победой в Кубке России, они меня – с чемпионством. Очень хорошо общаюсь с Виталием Денисовым, Тарасом Михаликом – после игры мы с ними созвонились, они меня поздравили.

Я не всегда попадаю в стартовый состав «Спартака»? Все нормально – это тактические моменты. Если надо начать матч на скамейке и по ходу игры выйти на поле – я делаю это. Я приходил сюда, чтобы помогать команде, и делаю все для того, чтобы «Спартак» побеждал», – сказал Самедов.

Напомним, «Спартак» досрочно обеспечил себе золотые медали чемпионата России.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр Михалик Тарас Денисов Виталий
Комментарии (6)
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oyabun
1494871304
Саша очень вовремя перешел в Спартак. )) Если Миранчук хочет когда нибудь примерить на себе майку Чемпиона России, советовал бы ему тоже последовать примеру бывшего одноклубника.
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panmon
1494872130
Дадут ему медаль за кубок то?
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Д Альбертини
1494927211
И он действительно помогает команде) Спасибо тебе Саша
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