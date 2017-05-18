«Локомотив» расстанется с Майконом, Михалику будет предложен новый контракт

«Локомотив» готов расстаться с форвардом Майконом, контракт которого подходит к концу будущим летом. 27-летний бразилец покинет клуб в статусе свободного агента.

Защитнику Тарасу Михалику будет предложено новое однолетнее соглашение, так как его контракт также истекает после завершения этого сезона. Известно, что к нему проявляет интерес столичное «Динамо».

В текущем сезоне Майкон сыграл 23 матча за «Локомотив» в Премьер-лиге, забив пять голов и отдав одну результативную передачу. Михалик сыграл 23 матча, записав один гол на свой счет.