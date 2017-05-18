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  • «Локомотив» расстанется с Майконом, Михалику будет предложен новый контракт

«Локомотив» расстанется с Майконом, Михалику будет предложен новый контракт

18 мая 2017, 09:04
11

«Локомотив» готов расстаться с форвардом Майконом, контракт которого подходит к концу будущим летом. 27-летний бразилец покинет клуб в статусе свободного агента.

Защитнику Тарасу Михалику будет предложено новое однолетнее соглашение, так как его контракт также истекает после завершения этого сезона. Известно, что к нему проявляет интерес столичное «Динамо».

В текущем сезоне Майкон сыграл 23 матча за «Локомотив» в Премьер-лиге, забив пять голов и отдав одну результативную передачу. Михалик сыграл 23 матча, записав один гол на свой счет.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Трансферы Локомотив Михалик Тарас Майкон
Комментарии (11)
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lekseij2007
1495087807
Майкон как сторожила уже, но увы...
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LokoGoGo
1495088955
УРАААААА!!! Рад, что от Майкона избавляются!!! Но Семин его протаскивал конечно очень активно, но игрок не подходит стилю игры. И за все годы в Локо, мог хотя бы немного русский язык выучить. Постоянно с переводчиком - это немного противно. За Михалика буду очень переживать, мне нравится игрок, универсал, закрывающий несколько зон. Да, уже мощь не та, на волевых играет, но всё же.
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KalterJax
1495092312
Ну вообще всё логично! Михалик очень сильно прибавил, стал очень надёжен, да и бьётся он так, как-никто в Локо, ну разве что Витя Денисов! А Майкон? ну он вызывал симпатии , когда только приехал, молодый, техничный, скоростной! а щас, пробить не может, обвести не может, да и скорость куда-то пропала, ясно что игрок деградирует! Палыч шансы всем даёт, но он же не может это делать бесконечно!
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ПФК ЦСКА Моscow
1495093163
у Майкона за все время выступления за Локо прогресса практически не было, не зря от него избавились
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овертайм
1495093232
а если ари не перейдет опять без напов играть?)
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Rainbringer
1495096714
Каждый сезон Майкон начинает за здравие, заканчивает за упокой. При Червевченко осенью смотрелся отлично и в чемпионате и в ЛЕ, потом сдулся. В этом сезоне тоже самое, все голы (кроме пенальти пряникам) забил ещё до НГ, а после вообще ничего не может сделать - даже чистый выход 1 на 1 с вратарём вчера запорол, дважды не смог обвести Арапова... Короче, если от него так уж хотят избавиться. то лучше после осени это сделать.
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srg38
1495098052
Расставание с Майконом такое же печальное как с Дюрицей... Увы
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Diesel133
1495099703
Печально, конечно, но прогресса в игре Маркеса нет совсем..
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Popularov
1495100206
В этом сезоне Майкон играл за Локомотив БЕЗОБРАЗНО! Такое впечатление, что Майкон разучился играть!!! Михалик играет лучше Майкона и с ним надо переподписывать контракт. Михалик возрастной, но год ещё может сыграть на высоком уровне за Локомотив, а Майкону надо указать на ДВЕРЬ!
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