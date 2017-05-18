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    «Локомотив» расстанется с Майконом, Михалику будет предложен новый контракт

    «Локомотив» готов расстаться с форвардом Майконом, контракт которого подходит к концу будущим летом. 27-летний бразилец покинет клуб в статусе свободного агента.

    Защитнику Тарасу Михалику будет предложено новое однолетнее соглашение, так как его контракт также истекает после завершения этого сезона. Известно, что к нему проявляет интерес столичное «Динамо».

    В текущем сезоне Майкон сыграл 23 матча за «Локомотив» в Премьер-лиге, забив пять голов и отдав одну результативную передачу. Михалик сыграл 23 матча, записав один гол на свой счет.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.05.2017 09:04
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    Комментарии11
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      Рейтинг: -13

      Popularov 18 мая 2017, 12:36

      В этом сезоне Майкон играл за Локомотив БЕЗОБРАЗНО!
      Такое впечатление, что Майкон разучился играть!!!
      Михалик играет лучше Майкона и с ним надо переподписывать контракт.
      Михалик возрастной, но год ещё может сыграть на высоком уровне за Локомотив, а Майкону надо указать на ДВЕРЬ!

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 18 мая 2017, 12:28

      Печально, конечно, но прогресса в игре Маркеса нет совсем..

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 18 мая 2017, 12:00

      Расставание с Майконом такое же печальное как с Дюрицей... Увы

      2
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 18 мая 2017, 11:38

      Каждый сезон Майкон начинает за здравие, заканчивает за упокой.
      При Червевченко осенью смотрелся отлично и в чемпионате и в ЛЕ, потом сдулся.
      В этом сезоне тоже самое, все голы (кроме пенальти пряникам) забил ещё до НГ, а после вообще ничего не может сделать - даже чистый выход 1 на 1 с вратарём вчера запорол, дважды не смог обвести Арапова...
      Короче, если от него так уж хотят избавиться. то лучше после осени это сделать.

      2
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 18 мая 2017, 10:40

      а если ари не перейдет опять без напов играть?)

      1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 18 мая 2017, 10:39

      у Майкона за все время выступления за Локо прогресса практически не было, не зря от него избавились

      2
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 18 мая 2017, 10:25

      Ну вообще всё логично! Михалик очень сильно прибавил, стал очень надёжен, да и бьётся он так, как-никто в Локо, ну разве что Витя Денисов! А Майкон? ну он вызывал симпатии , когда только приехал, молодый, техничный, скоростной! а щас, пробить не может, обвести не может, да и скорость куда-то пропала, ясно что игрок деградирует! Палыч шансы всем даёт, но он же не может это делать бесконечно!

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 18 мая 2017, 09:29

      УРАААААА!!! Рад, что от Майкона избавляются!!! Но Семин его протаскивал конечно очень активно, но игрок не подходит стилю игры. И за все годы в Локо, мог хотя бы немного русский язык выучить. Постоянно с переводчиком - это немного противно.
      За Михалика буду очень переживать, мне нравится игрок, универсал, закрывающий несколько зон. Да, уже мощь не та, на волевых играет, но всё же.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > LokoGoGo 18 мая 2017, 12:25

      Майкон знает русский, почему мало говорит на нем, не знаю

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Diesel133 18 мая 2017, 16:06

      мистер Стесняшка

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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 18 мая 2017, 09:10

      Майкон как сторожила уже, но увы...

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