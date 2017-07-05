Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семин: «Защита «Локомотива» – наша головная боль»

5 июля 2017, 11:52
4

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел предварительные итоги подготовительных сборов своей команды. По его словам, стоит обратить в оставшееся время все внимание на оборонительную линию команды.

– Программу сбора выполнили полностью?

– Можно так говорить. Тем более, условия для подготовки были идеальными. В нашем распоряжении находились два отличных поля, расположенных в двух шагах от отеля, современный тренажерный зал, бассейн, плюс погода не подвела. Работа в основном велась в двухразовом режиме почти без выходных.

– Как футболисты справлялись с нагрузками?

– Ни к одному из них у меня претензий нет. Все без исключения трудились с полной отдачей, хорошим настроением. К сожалению, не в полном объеме работали Михалик, Игнатьев, Коломейцев и Ротенберг, которые восстанавливаются после травм. Но, надеюсь, к старту чемпионата они подойдут.

– Почему отсутствовал Виталий Денисов?

– У него возникли проблемы со спиной: потребовалась операция, после которой месяца полтора уйдет на реабилитацию.

– А когда ждать возвращения в строй Чорлуки?

– К сожалению, не раньше ноября-декабря. Правда, Ведран – настоящий профессионал, который всегда рвется на поле. И это позволяет надеяться на более ранние сроки.

– Судя по тому, что из шести защитников четверо выбыли, именно оборона беспокоит вас сейчас больше всего?

– Именно так. Эта линия на данный момент – наша головная боль.

– Выкуп у «Рубина» прав на Кверквелию способен сделать проблему менее острой?

– Верю в это. Соломон – качественный исполнитель, цепкий, с хорошим выбором позиции. Он внес большой вклад в успех «Локомотива» в Кубке России. Но в одиночку Кверквелия все вопросы в защите не решит – нужен еще как минимум один квалифицированный футболист. Работа в этом направлении продолжается.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Михалик Тарас Денисов Виталий Чорлука Ведран Кверквелия Соломон Семин Юрий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Svoysvoemubrat
1499246234
Главное, чтобы Ротенберг в строй вернулся.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1499247110
Ну что, деповцы, скоро с вами за Суперкубок зарубимся.
Ответить
Сибирь за Спартак
1499249441
С Локо интересно бодаться в последние годы было.
Ответить
XaXatyn
1499252562
Надо было Рому Шишкина оставлять .
Ответить
Главные новости
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
5
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
6
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
2
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
5
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
14
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
33
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
4
Все новости
Все новости
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
1
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
14
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
33
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
6
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
18
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
4
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
5
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
12
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
2
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+