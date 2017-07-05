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    Семин: «Защита «Локомотива» – наша головная боль»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел предварительные итоги подготовительных сборов своей команды. По его словам, стоит обратить в оставшееся время все внимание на оборонительную линию команды.

    – Программу сбора выполнили полностью?

    – Можно так говорить. Тем более, условия для подготовки были идеальными. В нашем распоряжении находились два отличных поля, расположенных в двух шагах от отеля, современный тренажерный зал, бассейн, плюс погода не подвела. Работа в основном велась в двухразовом режиме почти без выходных.

    – Как футболисты справлялись с нагрузками?

    – Ни к одному из них у меня претензий нет. Все без исключения трудились с полной отдачей, хорошим настроением. К сожалению, не в полном объеме работали Михалик, Игнатьев, Коломейцев и Ротенберг, которые восстанавливаются после травм. Но, надеюсь, к старту чемпионата они подойдут.

    – Почему отсутствовал Виталий Денисов?

    – У него возникли проблемы со спиной: потребовалась операция, после которой месяца полтора уйдет на реабилитацию.

    – А когда ждать возвращения в строй Чорлуки?

    – К сожалению, не раньше ноября-декабря. Правда, Ведран – настоящий профессионал, который всегда рвется на поле. И это позволяет надеяться на более ранние сроки.

    – Судя по тому, что из шести защитников четверо выбыли, именно оборона беспокоит вас сейчас больше всего?

    – Именно так. Эта линия на данный момент – наша головная боль.

    – Выкуп у «Рубина» прав на Кверквелию способен сделать проблему менее острой?

    – Верю в это. Соломон – качественный исполнитель, цепкий, с хорошим выбором позиции. Он внес большой вклад в успех «Локомотива» в Кубке России. Но в одиночку Кверквелия все вопросы в защите не решит – нужен еще как минимум один квалифицированный футболист. Работа в этом направлении продолжается.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2017 11:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 июля 2017, 14:02

      Надо было Рому Шишкина оставлять .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 5 июля 2017, 13:10

      С Локо интересно бодаться в последние годы было.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 5 июля 2017, 12:31

      Ну что, деповцы, скоро с вами за Суперкубок зарубимся.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 5 июля 2017, 12:17

      Главное, чтобы Ротенберг в строй вернулся.

      2
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