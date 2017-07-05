Семин: «Защита «Локомотива» – наша головная боль»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел предварительные итоги подготовительных сборов своей команды. По его словам, стоит обратить в оставшееся время все внимание на оборонительную линию команды.

– Программу сбора выполнили полностью?

– Можно так говорить. Тем более, условия для подготовки были идеальными. В нашем распоряжении находились два отличных поля, расположенных в двух шагах от отеля, современный тренажерный зал, бассейн, плюс погода не подвела. Работа в основном велась в двухразовом режиме почти без выходных.

– Как футболисты справлялись с нагрузками?

– Ни к одному из них у меня претензий нет. Все без исключения трудились с полной отдачей, хорошим настроением. К сожалению, не в полном объеме работали Михалик, Игнатьев, Коломейцев и Ротенберг, которые восстанавливаются после травм. Но, надеюсь, к старту чемпионата они подойдут.

– Почему отсутствовал Виталий Денисов?

– У него возникли проблемы со спиной: потребовалась операция, после которой месяца полтора уйдет на реабилитацию.

– А когда ждать возвращения в строй Чорлуки?

– К сожалению, не раньше ноября-декабря. Правда, Ведран – настоящий профессионал, который всегда рвется на поле. И это позволяет надеяться на более ранние сроки.

– Судя по тому, что из шести защитников четверо выбыли, именно оборона беспокоит вас сейчас больше всего?

– Именно так. Эта линия на данный момент – наша головная боль.

– Выкуп у «Рубина» прав на Кверквелию способен сделать проблему менее острой?

– Верю в это. Соломон – качественный исполнитель, цепкий, с хорошим выбором позиции. Он внес большой вклад в успех «Локомотива» в Кубке России. Но в одиночку Кверквелия все вопросы в защите не решит – нужен еще как минимум один квалифицированный футболист. Работа в этом направлении продолжается.