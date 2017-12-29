Михалик: «Я хочу уйти из «Локо»? Спасибо, что рассказали о шутке»

Защитник «Локомотива» Тарас Михалик опроверг информацию о том, что он может покинуть московский клуб. Ранее сообщалось, что 34-летний украинец хочет расторгнуть контракт с железнодорожниками и продолжить карьеру в США или Канаде.

«Спасибо, что рассказали о новогодней шутке в СМИ, ведь мой контракт истекает летом 2018 года и планов о переходе пока нет. Меня вполне устраивает моя работа в клубе лидера первенства России под руководством Юрия Семина.

Гуляющую в интернете информацию касательно разрыва контракта прошу считать недостоверной», – сказал Михалик.