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  • Михалик: «Я хочу уйти из «Локо»? Спасибо, что рассказали о шутке»

Михалик: «Я хочу уйти из «Локо»? Спасибо, что рассказали о шутке»

29 декабря 2017, 00:07
7

Защитник «Локомотива» Тарас Михалик опроверг информацию о том, что он может покинуть московский клуб. Ранее сообщалось, что 34-летний украинец хочет расторгнуть контракт с железнодорожниками и продолжить карьеру в США или Канаде.

«Спасибо, что рассказали о новогодней шутке в СМИ, ведь мой контракт истекает летом 2018 года и планов о переходе пока нет. Меня вполне устраивает моя работа в клубе лидера первенства России под руководством Юрия Семина.

Гуляющую в интернете информацию касательно разрыва контракта прошу считать недостоверной», – сказал Михалик.

Источник: Footboom
Россия. Премьер-лига Локомотив Михалик Тарас
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1514496793
А я поверил...
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Борз-95
1514500452
Не хочет шельмец)
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VikNMar
1514528396
В " Верес " или " Карпаты " его ! не хер в России бабло зашибать .
Ответить
victosha
1514529259
Я тоже не поверил.
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Joko21
1514535452
пытаются всеми силами раскачать лодку такими вбросами
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Diesel133
1514539951
я и не сомневался! журналюги мрази!
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Сильвербой
1514548979
Легионера уже можно найти помоложе и помастеровитее! Хохол должен в хохляндии жить!
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