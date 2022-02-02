Алиев – о Смородской: «Как она может разбираться в футболе? Женщина должна стоять возле плиты, а не руководить командой»

Бывший футболист «Локомотива» Александр Алиев высказался об экс-президенте клуба Ольге Смородской в интервью с Дмитрием Гордоном.

– Она разбиралась в футболе вообще?

– Да какой, как можно вообще? Мы же не лезем... Тебе жена готовит хорошее блюдо, которое она знает, ты придешь и начнешь ей говорить – вот так надо делать. Это то же самое.

Куда ты лезешь?! Ну стой... Женщина должна стоять возле плиты. Все. Очаг домашний – она должна руководить этим, а не в футбольной команде пацанами