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    Алиев – о Смородской: «Как она может разбираться в футболе? Женщина должна стоять возле плиты, а не руководить командой»

    Бывший футболист «Локомотива» Александр Алиев высказался об экс-президенте клуба Ольге Смородской в интервью с Дмитрием Гордоном.

    – Она разбиралась в футболе вообще?

    – Да какой, как можно вообще? Мы же не лезем... Тебе жена готовит хорошее блюдо, которое она знает, ты придешь и начнешь ей говорить – вот так надо делать. Это то же самое.

    Куда ты лезешь?! Ну стой... Женщина должна стоять возле плиты. Все. Очаг домашний – она должна руководить этим, а не в футбольной команде пацанами

    • Смородская была президентом «Локо» с 2010 по 2016-й год.
    • При ней клуб выиграл Кубок России в 2015 году.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 17:26
    Комментарии15
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      Рейтинг: +893

      Lilipyt 8 минут назад

      Ахахах сам бы не позорился, алкаш **##ый.

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      Рейтинг: +552

      Mityai90 13 минут назад

      Я конечно не фемка, но тут он дикую ересь сморозил. Хотя чего я хочу от какла.

      1
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      Рейтинг: +814

      Юрэс 44 минуты назад

      ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +23105

      bset 1 час назад

      Ну а ты куда лезешь? Стой на заводе работай, куда в футбол-то полез?

      3
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      Рейтинг: +814

      Юрэс > bset 42 минуты назад

      Хрень несёшь......

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      Рейтинг: +23105

      bset > Юрэс 37 минут назад

      Это про женщин такую хрень несут слабые мужчины, которые боятся, что женщина может оказаться умнее их. Сильные мужчины не на пол смотрят, а не дела и поступки.

      1
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      Рейтинг: +57591

      portero 1 час назад

      Какие все смелые, после того как она не начальник...
      А так наверное в рот заглядывали жаждали лишних циферок в контракте... понимаю что не все такие, есть парни у которых футбол на первом месте...

      1
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      Рейтинг: +201

      Дубина 1 час назад

      Игрочишка молчал бы лучше)))
      Чи с будуняги бред понес!!!

      3
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      Рейтинг: +3816

      PAREVG. 1 час назад

      Согласен. но не совсем.
      Повар, это мужская профессия.

      2
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      Рейтинг: +22510

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Абстрагируясь от Смородской, Алиев примитив. Видно вот про таких юморист сказал: 22 дурака за одним мячом бегают.

      9
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      Рейтинг: +15823

      Garrincha58 1 час назад

      тогда и депутаты пусть не лезут в футбол и говоруны о биатлоне тоже, но ведь лезут же и не только лезут но и мешают его развитию

      2
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      Рейтинг: +38706

      Project Бабангида 1 час назад

      где ты увидел женщину? этого крокодила даже на кухню пустить страшно

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