Алиев – о Смородской: «Как она может разбираться в футболе? Женщина должна стоять возле плиты, а не руководить командой»

Бывший футболист «Локомотива» Александр Алиев высказался об экс-президенте клуба Ольге Смородской в интервью с Дмитрием Гордоном.
– Она разбиралась в футболе вообще?
– Да какой, как можно вообще? Мы же не лезем... Тебе жена готовит хорошее блюдо, которое она знает, ты придешь и начнешь ей говорить – вот так надо делать. Это то же самое.
Куда ты лезешь?! Ну стой... Женщина должна стоять возле плиты. Все. Очаг домашний – она должна руководить этим, а не в футбольной команде пацанами
- Смородская была президентом «Локо» с 2010 по 2016-й год.
- При ней клуб выиграл Кубок России в 2015 году.
Источник: Sports.ru