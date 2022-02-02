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  • Алиев – о Смородской: «Как она может разбираться в футболе? Женщина должна стоять возле плиты, а не руководить командой»

Алиев – о Смородской: «Как она может разбираться в футболе? Женщина должна стоять возле плиты, а не руководить командой»

2 февраля 2022, 17:26
12

Бывший футболист «Локомотива» Александр Алиев высказался об экс-президенте клуба Ольге Смородской в интервью с Дмитрием Гордоном.

– Она разбиралась в футболе вообще?

– Да какой, как можно вообще? Мы же не лезем... Тебе жена готовит хорошее блюдо, которое она знает, ты придешь и начнешь ей говорить – вот так надо делать. Это то же самое.

Куда ты лезешь?! Ну стой... Женщина должна стоять возле плиты. Все. Очаг домашний – она должна руководить этим, а не в футбольной команде пацанами

  • Смородская была президентом «Локо» с 2010 по 2016-й год.
  • При ней клуб выиграл Кубок России в 2015 году.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Алиев Александр Смородская Ольга
Комментарии (12)
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nikolaev1965
1643812568
РЕДКИЙ ДЕБИЛ !
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Project Бабангида
1643812592
где ты увидел женщину? этого крокодила даже на кухню пустить страшно
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Garrincha58
1643812594
тогда и депутаты пусть не лезут в футбол и говоруны о биатлоне тоже, но ведь лезут же и не только лезут но и мешают его развитию
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DOCTOR PENALTY
1643812635
Абстрагируясь от Смородской, Алиев примитив. Видно вот про таких юморист сказал: 22 дурака за одним мячом бегают.
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PAREVG.
1643812720
Согласен. но не совсем. Повар, это мужская профессия.
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portero
1643813888
Какие все смелые, после того как она не начальник... А так наверное в рот заглядывали жаждали лишних циферок в контракте... понимаю что не все такие, есть парни у которых футбол на первом месте...
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Юрэс
1643815197
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!!!!!
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Mityai90
1643817085
Я конечно не фемка, но тут он дикую ересь сморозил. Хотя чего я хочу от какла.
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Вомбат
1643823067
Мысли, чтобы не сказать афоризмы, таких умных, чтобы не сказать таких мудрых, людей, как бывшие футболисты, прогулявшие лучшие годы по кабакам должны печатать не только все спортивные ресурсы, их надо показывать по первому каналу каждый день. Смотрите все, и слушайте тоже все. А нобелевские лауреатки по химии и медицине пусть ползут на кухню. Их место там.
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Hektor 84
1643831899
Ну а ты то чего раскудахтался?
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