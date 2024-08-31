Билялетдинов – об Алиеве: «Крышняк поехал»

Динияр Билялетдинов осудил Александра Алиева за его скандальное высказывание.

Бывший украинский футболист призвал ВСУ убивать мирное население Курской области.

В России его объявили в розыск за публичные призывы к терроризму.

Алиеву грозит до 7 лет тюремного заключения.

«Он всегда был со своими загонами. Не могу сказать, что много общался с ним, когда выступал за «Анжи». Но после того, как год назад он дал скандальное интервью Гордону, про него всe стало понятно.

Крышняк поехал. И это с учeтом того, что сам он родом из Хабаровска. Либо ему диктуют сверху, что говорить, либо основательно промыли мозги.

Не могу назвать его совсем глупым, но у Александра уже в те годы была игромания. Он постоянно делал ставки, 24 часа в сутки смотрел весь спорт. По ночам следил за трансляциями американских лиг. Тратил кучу денег.

У меня сложилось впечатление, что у него имелись серьeзные проблемы. Теперь же мозги поехали окончательно. Нормальный человек такие вещи не скажет.

Хотя в нынешней ситуации подобные заявления делают люди, от которых этого никак не ждали. У Алиева же новый уровень деградации», – сказал Билялетдинов.