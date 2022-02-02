Алиев: «Называл темнокожих игроков «Динамо» К черножопыми. А они меня – беложопым»

Бывший полузащитник украинского «Динамо» Александр Алиев рассказал об общении с партнерами. Он подшучивал над ними.

«Я всегда общался с темнокожими динамовцами. Я называл их черножопыми. А они меня – беложопым. Мы всегда смеялись.

Однажды на обеде я сказал официантам, чтобы они темнокожим из еды положили только бананы. Они сразу сказали: «Это беложопый сделал, 100 процентов». Они пацаны очень классные. Мы всегда шутили. Они наших девчонок белых любили», – сказал Алиев.

Больше всего матчей в карьере Алиев провел за киевское «Динамо» (2005-2010, 2011-2013 годы).

Он провел 28 матчей и забил 6 голов за сборную Украины.

Карьеру игрок завершил в 2016 году.

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