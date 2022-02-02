Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Алиев: «Называл темнокожих игроков «Динамо» К черножопыми. А они меня – беложопым»

    Бывший полузащитник украинского «Динамо» Александр Алиев рассказал об общении с партнерами. Он подшучивал над ними.

    «Я всегда общался с темнокожими динамовцами. Я называл их черножопыми. А они меня – беложопым. Мы всегда смеялись.

    Однажды на обеде я сказал официантам, чтобы они темнокожим из еды положили только бананы. Они сразу сказали: «Это беложопый сделал, 100 процентов». Они пацаны очень классные. Мы всегда шутили. Они наших девчонок белых любили», – сказал Алиев.

    • Больше всего матчей в карьере Алиев провел за киевское «Динамо» (2005-2010, 2011-2013 годы).
    • Он провел 28 матчей и забил 6 голов за сборную Украины.
    • Карьеру игрок завершил в 2016 году.

    Алиев: «Как расслаблялся после игр? Пил виски и водку. После этого шел тренироваться»

    Алиев: «Тренер – это в первую очередь психолог. Где-то надо накричать, где-то – похвалить»

    Алиев – о Смородской: «Как она может разбираться в футболе? Женщина должна стоять возле плиты, а не руководить командой»

    Источник: ютуб-канал «В гостях у Гордона»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2022 22:15
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4423

      FENIX-SL 39 минут назад

      не понятно че тут возмущаются люди снизу
      видать самые культурные слои общества)
      способы только осуждать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3295

      aaaaahhhh 57 минут назад

      чем больше читаешь его пёрлы, тем меньше сомневаешься в его глупости.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7357

      mihail200606 1 час назад

      Вспоминается старая реклама жвачки - Иногда лучше жевать... Чем говорить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23126

      bset 1 час назад

      Какой все-таки умный и воспитанный парень этот Алиев

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93555
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68632
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru