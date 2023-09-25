Врачи борются за жизнь Милевского: он в тяжелом состоянии из-за проблем с алкоголем

Экс-игрок «Локомотива» Александр Алиев заявил, что бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский попал в больницу из-за проблем с алкоголем.

«Слава Богу, удалось его положить в больницу. Он уже в течение пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое. Но ничего, врачи борются», – сообщил Алиев в соцсетях.