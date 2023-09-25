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    • Врачи борются за жизнь Милевского: он в тяжелом состоянии из-за проблем с алкоголем

    Врачи борются за жизнь Милевского: он в тяжелом состоянии из-за проблем с алкоголем

    Экс-игрок «Локомотива» Александр Алиев заявил, что бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский попал в больницу из-за проблем с алкоголем.

    «Слава Богу, удалось его положить в больницу. Он уже в течение пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое. Но ничего, врачи борются», – сообщил Алиев в соцсетях.

    • Милевский закончил карьеру в 2021 году в «Минае».
    • Артем еще по ходу карьеры был замечен в нарушении режима.
    • В 2016-2017 годах Милевский выступал в России за «Тосно».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1266

      Айболид 35 минут назад

      Вот бы и за "Пахмелия" впряглись , а то погибает же .

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