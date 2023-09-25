Врачи борются за жизнь Милевского: он в тяжелом состоянии из-за проблем с алкоголем

Экс-игрок «Локомотива» Александр Алиев заявил, что бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский попал в больницу из-за проблем с алкоголем.
«Слава Богу, удалось его положить в больницу. Он уже в течение пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое. Но ничего, врачи борются», – сообщил Алиев в соцсетях.
- Милевский закончил карьеру в 2021 году в «Минае».
- Артем еще по ходу карьеры был замечен в нарушении режима.
- В 2016-2017 годах Милевский выступал в России за «Тосно».
Источник: «Бомбардир»