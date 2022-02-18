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Александр Алиев
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Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
9
4 марта
23:38
Видео
Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»
2
23:32
Дзюба раскритиковал журналистов за негатив в свой адрес
23:22
⚽ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», «Локомотив» победил «Ростов», «Зенит» разгромил «Пари НН»
3
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
5
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Все новости
00:17
Оффтоп
Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки
00:11
Колосков: «Какая Дзюбе сборная? Нет, конечно!»
4 марта
23:14
Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске
23:04
Андрей Мостовой ответил, соскучился ли по Дзюбе
22:57
Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»
22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:38
Фото
Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
1
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
6
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
2
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
8
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
1
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
9
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
32
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
10
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
47
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
20:26
Оффтоп
ЦСКА проиграл «Северстали», «Динамо» – «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ
20:25
Текст
Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время
1
20:18
«Теперь я русский бразилец». Малком рассказал, как его называть на русский манер
26
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
8
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
4
19:47
Видео
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Александр Алиев - новости
Полузащитник
Имя
Александр
Фамилия
Алиев
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Хабаровск
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
3 февраля 1985 (38 лет)
Рост
173
Вес
72
Статистика
Новости
Статьи
18 февраля 2022
23:44
Фото
«К обороне столицы готовы». Алиев выложил фото с оружием
48
3 февраля 2022
00:19
Алиев: «Как расслаблялся после игр? Пил виски и водку. После этого шел тренироваться»
4
2 февраля 2022
22:15
Алиев: «Называл темнокожих игроков «Динамо» К черножопыми. А они меня – беложопым»
5
20:09
Алиев: «Тренер – это в первую очередь психолог. Где-то надо накричать, где-то – похвалить»
1
17:26
Алиев – о Смородской: «Как она может разбираться в футболе? Женщина должна стоять возле плиты, а не руководить командой»
20
16:54
Алиев: «Газзаев для меня не тренер. Сказал Суркису: «С этим пидорасом я больше ничего не хочу иметь»
6
30 января 2022
20:29
Алиев: «Очень много играл в казино. Однажды за ночь проиграл 120 тысяч»
4
29 января 2022
18:54
Алиев: «Если вернулся бы в молодость, то не повторял бы все те гульки, алкоголь»
10
00:50
Суркис: «Да, я следил за Милевским и Алиевым. Я хотел, чтобы на поле они выходили трезвыми»
7
27 января 2021
11:34
Суркис: «Перед финалом Кубка Украины Алиев и Милевский были в заведении вне кондиций. Как я должен к ним относиться?»
5
13 июня 2020
10:49
Кокорин хочет, чтобы сборные России и Украины сыграли на Евро-2020
9
25 мая 2020
13:08
Алиев: «Динамо» в 2009 году не вышло в финал Кубка УЕФА из-за ошибки Семина. Мы должны были обыгрывать «Шахтер»
8
3 мая 2020
10:15
Радимов: «Алиев даже на конкурсе мудаков занял бы второе место, потому что мудак»
28
2 мая 2020
20:36
Алиев: «Юран – больной на голову. Он выклянчил должность тренера «Химок» на «Матч ТВ»
20
29 апреля 2020
20:10
Алиев: «За одну ночь проиграл в казино 100 тысяч»
3
27 апреля 2020
21:48
Алиев – Милевскому: «Если остальные чемпионаты не восстановят, ты, чувствую, подзалетишь на золотой мячишко»
1
16 апреля 2020
13:36
Смородская: «Алиев делал все, чтобы его выгнали из «Локомотива». Например, не являлся на тренировки»
5
14 апреля 2020
19:31
Алиев: «Я родился в Хабаровске, но на Украине уже 20 лет, поэтому я больше украинец»
11
16:39
«В Госдуму лезут, чтобы больше набивать карманы». Алиев высказался о Газзаеве
5
15:54
Алиев: «В «Локомотиве» не пил, был закодирован. До этого с алкоголем перебарщивал»
5
14:43
Алиев: «Крым — это Украина. Если бы его никто не забирал у нас, все было бы нормально»
25
14:28
Алиев: «Лукашенко ничего не боится. У Батьки действительно есть жопа и яйца, настоящий мужик»
55
12 апреля 2020
23:28
Фото
«Свои языки засуньте подальше». Алиев показал фото с отрицательным результатом теста на коронавирус
4
10 апреля 2020
16:51
Алиев сдал тест на коронавирус
4
7 апреля 2020
07:18
Алиев: «Скажите, что делать. Температура 37,4 – 37,5»
9
30 марта 2020
10:39
Алиев: «У Газзаева были самые бессмысленные тренировки»
15
22 марта 2020
09:40
Алиев: «Коронавирус – херня, я в это не верю»
5
19 марта 2020
14:40
Алиев: «Слышал, сегодня 368 людей умерло в Италии. Думаю, что это фейк»
12
25 декабря 2019
13:58
Алиев и Милевский – Семину: «Палыч, мы тебя любим и уважаем! Самый лучший тренер»
2
13:05
Милевский завел ютуб-канал «Миля». Первое видео – поход в ночной клуб с Александром Алиевым
9
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