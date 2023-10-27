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Алиев раскрыл сумму, которую проиграл в казино

27 октября 2023, 18:38
2

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев рассказал, сколько проиграл в казино.

«Сколько я проиграл в казино? Где-то 2,5-3 миллиона долларов точно. У меня как-то было, что я за ночь проиграл 110 тысяч долларов.

Была ли это зависимость? Да, можно сказать и так. Хотя в большинстве своем я ставил в автоматах. Мне нравилось, где ярко сияет и горит. И выигрывал я тоже.

Какой был самый большой выигрыш? Я где-то 100-130 тысяч выиграл», – цитирует спортсмена Sport24.ua.

  • Алиев, в частности, выступал за «Локомотив».
  • С Юрием Семиным и киевским «Динамо» Алиев доходил до полуфинала Кубка УЕФА.
  • Алиев уже завершил карьеру.

Алиев: «Если вернулся бы в молодость, то не повторял бы все те гульки, алкоголь»

Суркис: «Перед финалом Кубка Украины Алиев и Милевский были в заведении вне кондиций. Как я должен к ним относиться?»

Суркис: «Да, я следил за Милевским и Алиевым. Я хотел, чтобы на поле они выходили трезвыми»

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Алиев Александр
Комментарии (2)
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MaxRnD
1698422956
И даже без игровой зависимости оно не человек, а подлец и упоротое животное, в чём ярко расписался в своём интервью Гордону
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Oldtrafford83
1698468849
Для чего тут новости про этого хо.хла ибо Украинцем его назвать сложно!!!
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