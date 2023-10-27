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    Алиев раскрыл сумму, которую проиграл в казино

    Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев рассказал, сколько проиграл в казино.

    «Сколько я проиграл в казино? Где-то 2,5-3 миллиона долларов точно. У меня как-то было, что я за ночь проиграл 110 тысяч долларов.

    Была ли это зависимость? Да, можно сказать и так. Хотя в большинстве своем я ставил в автоматах. Мне нравилось, где ярко сияет и горит. И выигрывал я тоже.

    Какой был самый большой выигрыш? Я где-то 100-130 тысяч выиграл», – цитирует спортсмена Sport24.ua.

    • Алиев, в частности, выступал за «Локомотив».
    • С Юрием Семиным и киевским «Динамо» Алиев доходил до полуфинала Кубка УЕФА.
    • Алиев уже завершил карьеру.

    Алиев: «Если вернулся бы в молодость, то не повторял бы все те гульки, алкоголь»

    Суркис: «Перед финалом Кубка Украины Алиев и Милевский были в заведении вне кондиций. Как я должен к ним относиться?»

    Суркис: «Да, я следил за Милевским и Алиевым. Я хотел, чтобы на поле они выходили трезвыми»

    Источник: «Бомбардир»

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    27.10.2023 18:38
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З 6 часов назад

      Новостник , хватит уже нафталином пропахнувшее выкладывать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1518

      Айболид 6 часов назад

      К чему этот интерес к похождениям данного кончелыги .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57534

      MaxRnD 8 часов назад

      И даже без игровой зависимости оно не человек, а подлец и упоротое животное, в чём ярко расписался в своём интервью Гордону

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З > MaxRnD 6 часов назад

      Петушара , по заданию "партии" просматриваешь вражеские каналы.
      Сексот ты ссученный.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +57534

      MaxRnD > Алексей З 5 часов назад

      Абырвалг чубатый, ты со своими нелепыми, жалкими вскукарекиваниями вызываешь у меня неконтролируемые блевотные позывы.

      2
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