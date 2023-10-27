Алиев раскрыл сумму, которую проиграл в казино

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев рассказал, сколько проиграл в казино.
«Сколько я проиграл в казино? Где-то 2,5-3 миллиона долларов точно. У меня как-то было, что я за ночь проиграл 110 тысяч долларов.
Была ли это зависимость? Да, можно сказать и так. Хотя в большинстве своем я ставил в автоматах. Мне нравилось, где ярко сияет и горит. И выигрывал я тоже.
Какой был самый большой выигрыш? Я где-то 100-130 тысяч выиграл», – цитирует спортсмена Sport24.ua.
- Алиев, в частности, выступал за «Локомотив».
- С Юрием Семиным и киевским «Динамо» Алиев доходил до полуфинала Кубка УЕФА.
- Алиев уже завершил карьеру.
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