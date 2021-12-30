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    Суркис: «Да, я следил за Милевским и Алиевым. Я хотел, чтобы на поле они выходили трезвыми»

    Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, как следил за бывшими игроками клуба Артемом Милевским и Александром Алиевым. Они нарушали режим.

    «У кого-то есть пристрастие к алкоголю, у кого-то нет. Вспоминаем Милевского и Алиева. Да, я за ними следил. Я не хотел, чтобы они нарушали режим; я хотел, чтобы они на поле выходили трезвыми.

    Сегодня они меня понимают. С обоими у меня великолепные отношения. Они понимают, что я им хотел добра», – сказал Суркис.

    • Оба футболиста выступали за сборную Украины.
    • Оба играли в России.
    • Оба завершили карьеру.

    Суркис: «Перед финалом Кубка Украины Алиев и Милевский были в заведении вне кондиций. Как я должен к ним относиться?»

    Суркис: «Да, «Динамо» устанавливало наблюдение за Милевским. Игрок приходил на тренировку с перегаром»

    Источник: ютуб-канал «Бомбардир»

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