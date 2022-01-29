Суркис: «Да, я следил за Милевским и Алиевым. Я хотел, чтобы на поле они выходили трезвыми»

Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, как следил за бывшими игроками клуба Артемом Милевским и Александром Алиевым. Они нарушали режим.

«У кого-то есть пристрастие к алкоголю, у кого-то нет. Вспоминаем Милевского и Алиева. Да, я за ними следил. Я не хотел, чтобы они нарушали режим; я хотел, чтобы они на поле выходили трезвыми.

Сегодня они меня понимают. С обоими у меня великолепные отношения. Они понимают, что я им хотел добра», – сказал Суркис.

Оба футболиста выступали за сборную Украины.

Оба играли в России.

Оба завершили карьеру.

Суркис: «Перед финалом Кубка Украины Алиев и Милевский были в заведении вне кондиций. Как я должен к ним относиться?»

Суркис: «Да, «Динамо» устанавливало наблюдение за Милевским. Игрок приходил на тренировку с перегаром»