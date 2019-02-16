Суркис: «Да, «Динамо» устанавливало наблюдение за Милевским. Игрок приходил на тренировку с перегаром»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис не стал отрицать, что клуб устанавливал наблюдение за своим бывшим нападающим Артемом Милевским. Футболиста подозревали в чрезмерном употреблении алкоголя.

– Алиев рассказывал, что клуб следил за Милевским. Ездила машина, наблюдала.

– Наблюдали. Когда человек приходил с перегаром на тренировку, надо понимать, что он делает в свободное время. Со временем Алиев и Милевский осознают, что я хотел для них добра. Я хотел сохранить их карьеру.