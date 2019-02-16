Суркис: «Да, «Динамо» устанавливало наблюдение за Милевским. Игрок приходил на тренировку с перегаром»

Наша ментальная глупость - вытаскивать придурков из помойки.
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис не стал отрицать, что клуб устанавливал наблюдение за своим бывшим нападающим Артемом Милевским. Футболиста подозревали в чрезмерном употреблении алкоголя.
– Алиев рассказывал, что клуб следил за Милевским. Ездила машина, наблюдала.
– Наблюдали. Когда человек приходил с перегаром на тренировку, надо понимать, что он делает в свободное время. Со временем Алиев и Милевский осознают, что я хотел для них добра. Я хотел сохранить их карьеру.
- Милевский сейчас выступает за белорусское «Динамо-Брест».
- За «Динамо» украинец играл с 2002 по 2013 год (178 матчей в УПЛ, 57 голов).
- Главное достижение в карьере – три чемпионства в Украине с киевлянами.