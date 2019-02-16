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    Суркис: «Да, «Динамо» устанавливало наблюдение за Милевским. Игрок приходил на тренировку с перегаром»

    Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис не стал отрицать, что клуб устанавливал наблюдение за своим бывшим нападающим Артемом Милевским. Футболиста подозревали в чрезмерном употреблении алкоголя.

    – Алиев рассказывал, что клуб следил за Милевским. Ездила машина, наблюдала.

    – Наблюдали. Когда человек приходил с перегаром на тренировку, надо понимать, что он делает в свободное время. Со временем Алиев и Милевский осознают, что я хотел для них добра. Я хотел сохранить их карьеру.

    • Милевский сейчас выступает за белорусское «Динамо-Брест».
    • За «Динамо» украинец играл с 2002 по 2013 год (178 матчей в УПЛ, 57 голов).
    • Главное достижение в карьере – три чемпионства в Украине с киевлянами.

    Источник: YouTube-канал «Вацко Live»

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    16.02.2019 12:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 16 февраля 2019, 14:54

      Наша ментальная глупость - вытаскивать придурков из помойки.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 16 февраля 2019, 13:21

      Но приходил же.. Потому что профессионал))

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > mihail200606 16 февраля 2019, 13:44

      потому что, если бы не ходил, то не получал бы баснословное бабло по контракту и его бы разорвали в одностороннем порядке.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 февраля 2019, 13:10

      У него в друзьях были Алиев и Перегар, вот с ними он и приходил на тренировку...

      6
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