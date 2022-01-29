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  • Алиев: «Если вернулся бы в молодость, то не повторял бы все те гульки, алкоголь»

Алиев: «Если вернулся бы в молодость, то не повторял бы все те гульки, алкоголь»

29 января 2022, 18:54
8

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев рассказал о проблемах с алкоголем. Он считает это ошибкой.

«Я бы вернулся в то время, когда мне было 17 лет, и не делал бы тех ошибок. Все те гульки и алкоголь, которые у меня были, я бы не повторял. В какой-то момент меня действительно понесло. В 17 лет я вышел в основном составе, молодой, все начали обо мне говорить. А потом всe пошло по накатанной.

Кто завeл меня в бары? А при чeм здесь бары? Проблема же не в барах. Можно точно так же сидеть в компаниях, дома, где-то за городом в ресторане. Никто не заводил, я сам.

Я прекрасно понял, что когда ты на высоте, играешь, вокруг тебя очень много людей и друзей. А когда перестал, они все начали уходить. Тогда я понял, что друзей у меня не было, а были нахлебники», – сказал Алиев на ютуб-канале Игоря Бурбаса.

  • Алиев, в частности, выступал за «Локомотив».
  • С Юрием Семиным и киевским «Динамо» Алиев доходил до полуфинала Кубка УЕФА.
  • Алиев уже завершил карьеру.

Суркис: «Перед финалом Кубка Украины Алиев и Милевский были в заведении вне кондиций. Как я должен к ним относиться?»

Суркис: «Да, я следил за Милевским и Алиевым. Я хотел, чтобы на поле они выходили трезвыми»

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-лига Динамо К Алиев Александр
Комментарии (8)
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Demgel
1643472145
Саныч, Джордж Бест такой один) А так очередная печальная история, достойная экранизации Данилой Казловским......)
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Томик
1643474508
Есть старый анекдот про мужика, который выпал из окна. Летит и думает "все неправильно делал...остаться бы живым и пить брошу и курить и к Светке больше ни ногой..." хлоп в телегу с сеном мимо проезжающую. Лежит и думает "какая х.йня только в голову не придёт..."
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R_a_i_n
1643475775
Интересно, что бы зюбка поменял?
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portero
1643482963
много халявщиков, которые тебя разводили на бабосы, а ты вёлся...
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Hektor 84
1643494268
Поздно Саша поздно! Надо было раньше головой думать.
Ответить
zigbert
1643545495
Сам загубил себе карьеру. Таким прекрасным ударом обладал не каждый.
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