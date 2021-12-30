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    Алиев: «Если вернулся бы в молодость, то не повторял бы все те гульки, алкоголь»

    Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев рассказал о проблемах с алкоголем. Он считает это ошибкой.

    «Я бы вернулся в то время, когда мне было 17 лет, и не делал бы тех ошибок. Все те гульки и алкоголь, которые у меня были, я бы не повторял. В какой-то момент меня действительно понесло. В 17 лет я вышел в основном составе, молодой, все начали обо мне говорить. А потом всe пошло по накатанной.

    Кто завeл меня в бары? А при чeм здесь бары? Проблема же не в барах. Можно точно так же сидеть в компаниях, дома, где-то за городом в ресторане. Никто не заводил, я сам.

    Я прекрасно понял, что когда ты на высоте, играешь, вокруг тебя очень много людей и друзей. А когда перестал, они все начали уходить. Тогда я понял, что друзей у меня не было, а были нахлебники», – сказал Алиев на ютуб-канале Игоря Бурбаса.

    • Алиев, в частности, выступал за «Локомотив».
    • С Юрием Семиным и киевским «Динамо» Алиев доходил до полуфинала Кубка УЕФА.
    • Алиев уже завершил карьеру.

    Суркис: «Перед финалом Кубка Украины Алиев и Милевский были в заведении вне кондиций. Как я должен к ним относиться?»

    Суркис: «Да, я следил за Милевским и Алиевым. Я хотел, чтобы на поле они выходили трезвыми»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5892

      R_a_i_n 27 минут назад

      Интересно, что бы зюбка поменял?

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      Рейтинг: +6723

      Томик 48 минут назад

      Есть старый анекдот про мужика, который выпал из окна. Летит и думает "все неправильно делал...остаться бы живым и пить брошу и курить и к Светке больше ни ногой..." хлоп в телегу с сеном мимо проезжающую. Лежит и думает "какая х.йня только в голову не придёт..."

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      Рейтинг: +4382

      FENIX-SL 59 минут назад

      те кому надо помнить гадости - будут помнить это
      а кто смотрит футбол и любит футбол - помнят удары его

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      Рейтинг: +39

      Demgel > FENIX-SL 58 минут назад

      Хорошая позиция.

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      Рейтинг: +39

      Demgel 1 час назад

      Саныч, Джордж Бест такой один) А так очередная печальная история, достойная экранизации Данилой Казловским......)

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