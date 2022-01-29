Алиев: «Если вернулся бы в молодость, то не повторял бы все те гульки, алкоголь»

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев рассказал о проблемах с алкоголем. Он считает это ошибкой.

«Я бы вернулся в то время, когда мне было 17 лет, и не делал бы тех ошибок. Все те гульки и алкоголь, которые у меня были, я бы не повторял. В какой-то момент меня действительно понесло. В 17 лет я вышел в основном составе, молодой, все начали обо мне говорить. А потом всe пошло по накатанной.

Кто завeл меня в бары? А при чeм здесь бары? Проблема же не в барах. Можно точно так же сидеть в компаниях, дома, где-то за городом в ресторане. Никто не заводил, я сам.

Я прекрасно понял, что когда ты на высоте, играешь, вокруг тебя очень много людей и друзей. А когда перестал, они все начали уходить. Тогда я понял, что друзей у меня не было, а были нахлебники», – сказал Алиев на ютуб-канале Игоря Бурбаса.

Алиев, в частности, выступал за «Локомотив».

С Юрием Семиным и киевским «Динамо» Алиев доходил до полуфинала Кубка УЕФА.

и киевским «Динамо» Алиев доходил до полуфинала Кубка УЕФА. Алиев уже завершил карьеру.

Суркис: «Перед финалом Кубка Украины Алиев и Милевский были в заведении вне кондиций. Как я должен к ним относиться?»

Суркис: «Да, я следил за Милевским и Алиевым. Я хотел, чтобы на поле они выходили трезвыми»