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    Алиев: «Газзаев для меня не тренер. Сказал Суркису: «С этим пидорасом я больше ничего не хочу иметь»

    Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Алиев резко высказался об экс-тренер киевлян Валерии Газзаеве в интервью с Дмитрием Гордоном.

    – С Газзаевым не получилось такого общения, какое было с Семиным?

    – Перед приходом Газзаева в «Динамо» я провел очень хороший сезон-2009/10. На сборах в Австрии он меня каждый день вызывал к себе и спрашивал о команде. Однажды говорит: «Ты понимаешь, почему я тебя вызываю?» А для меня это было удивительно.

    И тут Газзаев сказал: «Хочу сделать тебя капитаном команды. Как ты на это смотришь? Я всегда в своих командах сам назначаю капитана». А у нас Саня Шовковский был. Я ответил: «Георгич, если это ваше решение, то я сделаю, что от меня зависит». Он сказал: «Я хочу, чтобы ты, лидер, и Тема Милевский мне помогали, а я помогу вам». Я ответил, что нет проблем.

    Играем на сборах товарищеский матч с «Локомотивом», я выхожу капитаном команды и не забиваю пенальти. Мы сыграли 1:1. Потом он сказал, что хочет меня назначить капитаном на сезон.

    Первая игра у нас была на Суперкубок с «Ворсклой». Мы приезжаем на базу на собрание. И тут Газзаев при всех говорит, что капитаном назначается Милевский. Я порадовался, это мой кент. Но вышел оттуда злой.

    Суркис ко мне подошел и спросил, что случилось. Я ему так и сказал: «С этим пидорасом я больше ничего не хочу иметь». Суркис говорит: «Успокойся, не кипи». Ну зачем? Газзаев ведь мог меня вызвать и объяснить, сказал «а» – говори и «б».

    В матче за Суперкубок я сломался на 19-й минуте – порвал связки голеностопа и оказался вне команды где-то на 6-7 месяцев. Начинаются покупки. Он видел, какие у меня хорошие отношения с Суркисом – видно, это Газзаева задевало или что.

    Когда я вернулся в общую группу, Газзаев мне и грубил, и вообще всякое говорил, он привык: я такой, а вы...

    – Но он же тренер хороший был?

    – Для меня он не тренер. Да, он выиграл Суперкубок, Кубок УЕФА, чемпионат России. Ради бога!

    – Ты его тренировки не любил?

    – Я ненавидел его тренировки. Мы просто бегали. У него 10 человек тренируются, а остальные как фишки. Я же не в легкую атлетику пришел, чтобы столько бегать. Даже когда Шевченко пришел и увидел, как мы начали бегать, то сказал: «***, ну куда это?»

    Я Суркиса просил: «Продай меня!» – вспомнил Алиев.

    • Газзаев тренировал киевское «Динамо» с 2009 по 2010-й год.
    • Алиев выступал за «Динамо» с 2005 по 2010-й и с 2011 по 2014-й годы.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1898

      B.G. 1 час назад

      Оооо...бомбардир докатился, нецензурщину стал пропечатывать....

      0
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      Рейтинг: +13980

      Hektor 84 1 час назад

      Продолжение басни АЛКАШ И ПЁС))))

      2
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      Рейтинг: +545

      Damir07 1 час назад

      Какая разница что было 10 лет назад кто что кому сказала уже это все прошло все забыто даже некоторые не помнят что там газзаев работал
      Когда это происходит тогда надо говорить а не через 10 лет когда ты где то забу..... и вспомнишь что как ты там тренировался

      3
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      Рейтинг: +38706

      Project Бабангида 1 час назад

      что то в этом есть. просто смотрю на фото молодого Черчесова, есть в нём что то от Фредди Меркьюри

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      Рейтинг: +201

      Дубина 1 час назад

      хахахаха))))))) О дал с прожога))))

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