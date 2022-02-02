Алиев: «Газзаев для меня не тренер. Сказал Суркису: «С этим пидорасом я больше ничего не хочу иметь»

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Алиев резко высказался об экс-тренер киевлян Валерии Газзаеве в интервью с Дмитрием Гордоном.

– С Газзаевым не получилось такого общения, какое было с Семиным?

– Перед приходом Газзаева в «Динамо» я провел очень хороший сезон-2009/10. На сборах в Австрии он меня каждый день вызывал к себе и спрашивал о команде. Однажды говорит: «Ты понимаешь, почему я тебя вызываю?» А для меня это было удивительно.

И тут Газзаев сказал: «Хочу сделать тебя капитаном команды. Как ты на это смотришь? Я всегда в своих командах сам назначаю капитана». А у нас Саня Шовковский был. Я ответил: «Георгич, если это ваше решение, то я сделаю, что от меня зависит». Он сказал: «Я хочу, чтобы ты, лидер, и Тема Милевский мне помогали, а я помогу вам». Я ответил, что нет проблем.

Играем на сборах товарищеский матч с «Локомотивом», я выхожу капитаном команды и не забиваю пенальти. Мы сыграли 1:1. Потом он сказал, что хочет меня назначить капитаном на сезон.

Первая игра у нас была на Суперкубок с «Ворсклой». Мы приезжаем на базу на собрание. И тут Газзаев при всех говорит, что капитаном назначается Милевский. Я порадовался, это мой кент. Но вышел оттуда злой.

Суркис ко мне подошел и спросил, что случилось. Я ему так и сказал: «С этим пидорасом я больше ничего не хочу иметь». Суркис говорит: «Успокойся, не кипи». Ну зачем? Газзаев ведь мог меня вызвать и объяснить, сказал «а» – говори и «б».

В матче за Суперкубок я сломался на 19-й минуте – порвал связки голеностопа и оказался вне команды где-то на 6-7 месяцев. Начинаются покупки. Он видел, какие у меня хорошие отношения с Суркисом – видно, это Газзаева задевало или что.

Когда я вернулся в общую группу, Газзаев мне и грубил, и вообще всякое говорил, он привык: я такой, а вы...

– Но он же тренер хороший был?

– Для меня он не тренер. Да, он выиграл Суперкубок, Кубок УЕФА, чемпионат России. Ради бога!

– Ты его тренировки не любил?

– Я ненавидел его тренировки. Мы просто бегали. У него 10 человек тренируются, а остальные как фишки. Я же не в легкую атлетику пришел, чтобы столько бегать. Даже когда Шевченко пришел и увидел, как мы начали бегать, то сказал: «***, ну куда это?»

Я Суркиса просил: «Продай меня!» – вспомнил Алиев.