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  • Алиев: «Газзаев для меня не тренер. Сказал Суркису: «С этим пидорасом я больше ничего не хочу иметь»

Алиев: «Газзаев для меня не тренер. Сказал Суркису: «С этим пидорасом я больше ничего не хочу иметь»

2 февраля 2022, 16:54
6

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Алиев резко высказался об экс-тренер киевлян Валерии Газзаеве в интервью с Дмитрием Гордоном.

– С Газзаевым не получилось такого общения, какое было с Семиным?

– Перед приходом Газзаева в «Динамо» я провел очень хороший сезон-2009/10. На сборах в Австрии он меня каждый день вызывал к себе и спрашивал о команде. Однажды говорит: «Ты понимаешь, почему я тебя вызываю?» А для меня это было удивительно.

И тут Газзаев сказал: «Хочу сделать тебя капитаном команды. Как ты на это смотришь? Я всегда в своих командах сам назначаю капитана». А у нас Саня Шовковский был. Я ответил: «Георгич, если это ваше решение, то я сделаю, что от меня зависит». Он сказал: «Я хочу, чтобы ты, лидер, и Тема Милевский мне помогали, а я помогу вам». Я ответил, что нет проблем.

Играем на сборах товарищеский матч с «Локомотивом», я выхожу капитаном команды и не забиваю пенальти. Мы сыграли 1:1. Потом он сказал, что хочет меня назначить капитаном на сезон.

Первая игра у нас была на Суперкубок с «Ворсклой». Мы приезжаем на базу на собрание. И тут Газзаев при всех говорит, что капитаном назначается Милевский. Я порадовался, это мой кент. Но вышел оттуда злой.

Суркис ко мне подошел и спросил, что случилось. Я ему так и сказал: «С этим пидорасом я больше ничего не хочу иметь». Суркис говорит: «Успокойся, не кипи». Ну зачем? Газзаев ведь мог меня вызвать и объяснить, сказал «а» – говори и «б».

В матче за Суперкубок я сломался на 19-й минуте – порвал связки голеностопа и оказался вне команды где-то на 6-7 месяцев. Начинаются покупки. Он видел, какие у меня хорошие отношения с Суркисом – видно, это Газзаева задевало или что.

Когда я вернулся в общую группу, Газзаев мне и грубил, и вообще всякое говорил, он привык: я такой, а вы...

– Но он же тренер хороший был?

– Для меня он не тренер. Да, он выиграл Суперкубок, Кубок УЕФА, чемпионат России. Ради бога!

– Ты его тренировки не любил?

– Я ненавидел его тренировки. Мы просто бегали. У него 10 человек тренируются, а остальные как фишки. Я же не в легкую атлетику пришел, чтобы столько бегать. Даже когда Шевченко пришел и увидел, как мы начали бегать, то сказал: «***, ну куда это?»

Я Суркиса просил: «Продай меня!» – вспомнил Алиев.

  • Газзаев тренировал киевское «Динамо» с 2009 по 2010-й год.
  • Алиев выступал за «Динамо» с 2005 по 2010-й и с 2011 по 2014-й годы.

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Источник: Sports.ru
Украина. Премьер-лига Динамо К Алиев Александр Газзаев Валерий
Комментарии (6)
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Project Бабангида
1643811663
что то в этом есть. просто смотрю на фото молодого Черчесова, есть в нём что то от Фредди Меркьюри
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Damir07
1643811859
Какая разница что было 10 лет назад кто что кому сказала уже это все прошло все забыто даже некоторые не помнят что там газзаев работал Когда это происходит тогда надо говорить а не через 10 лет когда ты где то забу..... и вспомнишь что как ты там тренировался
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Hektor 84
1643812925
Продолжение басни АЛКАШ И ПЁС))))
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B.G.
1643813454
Оооо...бомбардир докатился, нецензурщину стал пропечатывать....
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paracetamol
1643868018
Не *******, а гей, выражайся культурно, вы же цэ еуропа!
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