Алиев: «Как расслаблялся после игр? Пил виски и водку. После этого шел тренироваться»

Бывший полузащитник украинского «Динамо» Александр Алиев рассказал о расслаблении после игр. Он не скрывает, что выпивал.

– Как ты обычно расслаблялся после матчей?

– Выпивал. Выезжали, где-то садились, выпивали. Пили все подряд: виски, водку*. Раньше запивали соком. Сейчас люблю хорошую закусь.

После употребления на следующий день тренировался. Думал, скорее бы тренировка закончилась.

Больше всего матчей в карьере Алиев провел за киевское «Динамо» (2005-2010, 2011-2013 годы).

Он провел 28 матчей и забил 6 голов за сборную Украины.

Карьеру игрок завершил в 2016 году.

* – употребление алкоголя вредит вашему здоровью.