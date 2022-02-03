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  • Алиев: «Как расслаблялся после игр? Пил виски и водку. После этого шел тренироваться»

Алиев: «Как расслаблялся после игр? Пил виски и водку. После этого шел тренироваться»

3 февраля 2022, 00:19
4

Бывший полузащитник украинского «Динамо» Александр Алиев рассказал о расслаблении после игр. Он не скрывает, что выпивал.

– Как ты обычно расслаблялся после матчей?

– Выпивал. Выезжали, где-то садились, выпивали. Пили все подряд: виски, водку*. Раньше запивали соком. Сейчас люблю хорошую закусь.

После употребления на следующий день тренировался. Думал, скорее бы тренировка закончилась.

  • Больше всего матчей в карьере Алиев провел за киевское «Динамо» (2005-2010, 2011-2013 годы).
  • Он провел 28 матчей и забил 6 голов за сборную Украины.
  • Карьеру игрок завершил в 2016 году.

* – употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

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Источник: ютуб-канал «В гостях у Гордона»
Украина. Премьер-лига Динамо К Алиев Александр
Комментарии (4)
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ПерельманГришка777
1643841755
норм, честно, имеет право, законом не запрещено, главное что стульями никого не бил
Ответить
portero
1643862501
Играл также, думал скорей бы игра закончилась, пора идти опохмеляться...
Ответить
Hektor 84
1643862576
Ну а нам зачем об этом знать?
Ответить
Hektor 84
1643904285
Нулевая инфа
Ответить
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