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    Алиев: «Как расслаблялся после игр? Пил виски и водку. После этого шел тренироваться»

    Бывший полузащитник украинского «Динамо» Александр Алиев рассказал о расслаблении после игр. Он не скрывает, что выпивал.

    – Как ты обычно расслаблялся после матчей?

    – Выпивал. Выезжали, где-то садились, выпивали. Пили все подряд: виски, водку*. Раньше запивали соком. Сейчас люблю хорошую закусь.

    После употребления на следующий день тренировался. Думал, скорее бы тренировка закончилась.

    • Больше всего матчей в карьере Алиев провел за киевское «Динамо» (2005-2010, 2011-2013 годы).
    • Он провел 28 матчей и забил 6 голов за сборную Украины.
    • Карьеру игрок завершил в 2016 году.

    * – употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

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    Источник: ютуб-канал «В гостях у Гордона»

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