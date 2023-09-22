Алиев подробно рассказал о проблемах Милевского с алкоголем

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев подтвердил проблемы своего друга Артема Милевского с алкоголем.

«По поводу Милевского Артемия. Вчера он должен был лечь в больницу. Мы обо всем договорились с доктором. Все это был готов оплатить [владелец киевского «Динамо»] Игорь Михайлович Суркис.

Суркис сказал: «Саня, положите его в больницу на реабилитацию, я оплачу». По сей день Милевский не берет трубку, не хочет. Я готов помогать Темку, но человек меня не слышит. Он сам не хочет», – сказал Алиев в социальной сети.