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    • Алиев подробно рассказал о проблемах Милевского с алкоголем

    Алиев подробно рассказал о проблемах Милевского с алкоголем

    Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев подтвердил проблемы своего друга Артема Милевского с алкоголем.

    «По поводу Милевского Артемия. Вчера он должен был лечь в больницу. Мы обо всем договорились с доктором. Все это был готов оплатить [владелец киевского «Динамо»] Игорь Михайлович Суркис.

    Суркис сказал: «Саня, положите его в больницу на реабилитацию, я оплачу». По сей день Милевский не берет трубку, не хочет. Я готов помогать Темку, но человек меня не слышит. Он сам не хочет», – сказал Алиев в социальной сети.

    • Милевский закончил карьеру в 2021 году в «Минае».
    • Артем еще по ходу карьеры был замечен в нарушении режима.
    • В 2016-2017 годах Милевский выступал в России за «Тосно».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3201

      фанат джигурды 13 минут назад

      Сколько лет этой новости?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6260

      Питерский князь 26 минут назад

      Какие у него проюлемы?
      Ему хорошо!
      Тормазухи шмяк и проблем нет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +29

      Царь Бомжей 49 минут назад

      Очень интересно конечно, но нам по буй! Было бы куда интереснее, увидеть пару Гераний в небе, которые летят по своим делам)))

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