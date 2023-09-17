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    • «Больно смотреть»: фанаты напуганы запущенным внешним видом Милевского после карьеры

    «Больно смотреть»: фанаты напуганы запущенным внешним видом Милевского после карьеры

    Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский опубликовал фото в социальной сети. Болельщики в комментариях обратили внимание на лишний вес спортсмена.

    Украинцу 38 лет.

    – «Кто лично знает Артема. Надо как-то спасать Артема. Вы же видите, что с ним сейчас – происходит. Если у вас нет на него времени – привезите его ко мне в деревню. Найдeм ему работу, немного приведем в порядок мужика».

    – «Для чего снимать человека в таком состоянии?».

    – «Как вообще додумались снимать ролик, когда он в таком состоянии, но и выкладывать его в интернет… я в шоке и с того, что происходит с Артeмом».

    – «Больно смотреть, здесь не приколы надо писать, а подумать как помочь человеку».

    – «Он еле на ногах стоит».

    – «Парень выглядит ужасно, где его друзья? Помогите ему! Жаль, очень жаль».

    • Милевский закончил карьеру в 2021 году в «Минае».
    • Артема еще по ходу карьеры был замечен в нарушении режима.
    • В 2016-2017 годах Милевский выступал в России за «Тосно».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1433

      mama1991 9 минут назад

      На киркорова похож

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8167

      Томик 21 минуту назад

      Зачем нам тут информация о соседских алкашах?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1234

      SuperNils 2 часа назад

      Что это за алкаш?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6098

      Питерский князь 2 часа назад

      А где его автомат?
      Киньте его на фронт.
      И Зинченко, за компанию.

      0
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      Рейтинг: +2559

      jek718875 2 часа назад

      всё состояние ушло на неё родимую,это такая зараза...

      0
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