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  • «Больно смотреть»: фанаты напуганы запущенным внешним видом Милевского после карьеры

«Больно смотреть»: фанаты напуганы запущенным внешним видом Милевского после карьеры

17 сентября 2023, 08:47
3

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский опубликовал фото в социальной сети. Болельщики в комментариях обратили внимание на лишний вес спортсмена.

Украинцу 38 лет.

– «Кто лично знает Артема. Надо как-то спасать Артема. Вы же видите, что с ним сейчас – происходит. Если у вас нет на него времени – привезите его ко мне в деревню. Найдeм ему работу, немного приведем в порядок мужика».

– «Для чего снимать человека в таком состоянии?».

– «Как вообще додумались снимать ролик, когда он в таком состоянии, но и выкладывать его в интернет… я в шоке и с того, что происходит с Артeмом».

– «Больно смотреть, здесь не приколы надо писать, а подумать как помочь человеку».

– «Он еле на ногах стоит».

– «Парень выглядит ужасно, где его друзья? Помогите ему! Жаль, очень жаль».

  • Милевский закончил карьеру в 2021 году в «Минае».
  • Артем еще по ходу карьеры был замечен в нарушении режима.
  • В 2016-2017 годах Милевский выступал в России за «Тосно».

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Источник: «Чемпионат»
Украина. Премьер-лига Милевский Артем
Комментарии (3)
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jek718875
1694931060
всё состояние ушло на неё родимую,это такая зараза...
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SuperNils
1694933782
Что это за алкаш?
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Томик
1694939720
Зачем нам тут информация о соседских алкашах?
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