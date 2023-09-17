«Больно смотреть»: фанаты напуганы запущенным внешним видом Милевского после карьеры

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский опубликовал фото в социальной сети. Болельщики в комментариях обратили внимание на лишний вес спортсмена.

Украинцу 38 лет.

– «Кто лично знает Артема. Надо как-то спасать Артема. Вы же видите, что с ним сейчас – происходит. Если у вас нет на него времени – привезите его ко мне в деревню. Найдeм ему работу, немного приведем в порядок мужика».

– «Для чего снимать человека в таком состоянии?».

– «Как вообще додумались снимать ролик, когда он в таком состоянии, но и выкладывать его в интернет… я в шоке и с того, что происходит с Артeмом».

– «Больно смотреть, здесь не приколы надо писать, а подумать как помочь человеку».

– «Он еле на ногах стоит».

– «Парень выглядит ужасно, где его друзья? Помогите ему! Жаль, очень жаль».