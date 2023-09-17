«Больно смотреть»: фанаты напуганы запущенным внешним видом Милевского после карьеры

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский опубликовал фото в социальной сети. Болельщики в комментариях обратили внимание на лишний вес спортсмена.
Украинцу 38 лет.
– «Кто лично знает Артема. Надо как-то спасать Артема. Вы же видите, что с ним сейчас – происходит. Если у вас нет на него времени – привезите его ко мне в деревню. Найдeм ему работу, немного приведем в порядок мужика».
– «Для чего снимать человека в таком состоянии?».
– «Как вообще додумались снимать ролик, когда он в таком состоянии, но и выкладывать его в интернет… я в шоке и с того, что происходит с Артeмом».
– «Больно смотреть, здесь не приколы надо писать, а подумать как помочь человеку».
– «Он еле на ногах стоит».
– «Парень выглядит ужасно, где его друзья? Помогите ему! Жаль, очень жаль».
- Милевский закончил карьеру в 2021 году в «Минае».
- Артем еще по ходу карьеры был замечен в нарушении режима.
- В 2016-2017 годах Милевский выступал в России за «Тосно».