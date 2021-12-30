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    Алиев: «Очень много играл в казино. Однажды за ночь проиграл 120 тысяч»

    Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев рассказал о походах в казино. По его словам, они были регулярными.

    «На что я спускал деньги? На гульки, казино, вещи, машины, квартиры. У меня была хорошая зарплата. В свое время я очень много играл в казино. Я человек азартный.

    Сколько максимально мог проиграть в казино? Было 120 тысяч долларов за ночь. В Киеве. В Монако я никогда не был.

    С Игорем Суркисом в казино не пересекался. Я знал, куда он ходит играть, поэтому сам эти места не посещал», – сказал Алиев на ютуб-канале Игоря Бурбаса.

    • Алиев, в частности, выступал за «Локомотив».
    • С Юрием Семиным и киевским «Динамо» Алиев доходил до полуфинала Кубка УЕФА.
    • Алиев уже завершил карьеру.

    Алиев: «Если вернулся бы в молодость, то не повторял бы все те гульки, алкоголь»

    Суркис: «Перед финалом Кубка Украины Алиев и Милевский были в заведении вне кондиций. Как я должен к ним относиться?»

    Суркис: «Да, я следил за Милевским и Алиевым. Я хотел, чтобы на поле они выходили трезвыми»

    Источник: Бомбардир.ру

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