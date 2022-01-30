Алиев: «Очень много играл в казино. Однажды за ночь проиграл 120 тысяч»

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев рассказал о походах в казино. По его словам, они были регулярными.

«На что я спускал деньги? На гульки, казино, вещи, машины, квартиры. У меня была хорошая зарплата. В свое время я очень много играл в казино. Я человек азартный.

Сколько максимально мог проиграть в казино? Было 120 тысяч долларов за ночь. В Киеве. В Монако я никогда не был.

С Игорем Суркисом в казино не пересекался. Я знал, куда он ходит играть, поэтому сам эти места не посещал», – сказал Алиев на ютуб-канале Игоря Бурбаса.

Алиев, в частности, выступал за «Локомотив».

С Юрием Семиным и киевским «Динамо» Алиев доходил до полуфинала Кубка УЕФА.

и киевским «Динамо» Алиев доходил до полуфинала Кубка УЕФА. Алиев уже завершил карьеру.

Алиев: «Если вернулся бы в молодость, то не повторял бы все те гульки, алкоголь»

Суркис: «Перед финалом Кубка Украины Алиев и Милевский были в заведении вне кондиций. Как я должен к ним относиться?»

Суркис: «Да, я следил за Милевским и Алиевым. Я хотел, чтобы на поле они выходили трезвыми»