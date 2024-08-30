Смородская: «Алиев – очень темный человек, то, что он сказал – чудовищно!»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова Александра Алиева.

Бывший футболист призвал ВСУ убивать мирное население Курской области.

В России его объявили в розыск за публичные призывы к терроризму.

Алиеву грозит до 7 лет тюремного заключения.

«Алиев – очень неразвитая личность, и я об этом много писала, когда он еще играл в «Локомотиве». Он не прочитал ни одной книжки, кроме букваря!

Очень темный человек, поэтому его мнения и мысли меня не интересуют. То, что он сказал – это просто чудовищно!» – сказала Смородская.