Смородская: «Алиев – очень темный человек, то, что он сказал – чудовищно!»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова Александра Алиева.
- Бывший футболист призвал ВСУ убивать мирное население Курской области.
- В России его объявили в розыск за публичные призывы к терроризму.
- Алиеву грозит до 7 лет тюремного заключения.
«Алиев – очень неразвитая личность, и я об этом много писала, когда он еще играл в «Локомотиве». Он не прочитал ни одной книжки, кроме букваря!
Очень темный человек, поэтому его мнения и мысли меня не интересуют. То, что он сказал – это просто чудовищно!» – сказала Смородская.
Источник: Sport24