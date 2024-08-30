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  • Смородская: «Алиев – очень темный человек, то, что он сказал – чудовищно!»

Смородская: «Алиев – очень темный человек, то, что он сказал – чудовищно!»

30 августа 2024, 21:09
2

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова Александра Алиева.

  • Бывший футболист призвал ВСУ убивать мирное население Курской области.
  • В России его объявили в розыск за публичные призывы к терроризму.
  • Алиеву грозит до 7 лет тюремного заключения.

«Алиев – очень неразвитая личность, и я об этом много писала, когда он еще играл в «Локомотиве». Он не прочитал ни одной книжки, кроме букваря!

Очень темный человек, поэтому его мнения и мысли меня не интересуют. То, что он сказал – это просто чудовищно!» – сказала Смородская.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Локомотив Украина Алиев Александр Смородская Ольга
Комментарии (2)
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VGreen
1725046766
В кои веки полностью согласен с Ольгой Юрьевной
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DOCTOR PENALTY
1725049260
Алиев - это грязное животное, опустившийся алкоголик. Он всегда был таким, мразь.
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