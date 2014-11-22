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Александр Алиев
Статистика
Александр Алиев - статистика
Завершил карьеру
3 февраля 1985 (41), Хабаровск
#88 | Полузащитник
173 см | 72 кг
Украина | Россия
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Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Лига Европы 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Турнир четырех 2013
Marbella Cup 2012
Лига Европы 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Россия. Молодежное первенство 2010
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Товарищеские матчи. Сборные 2010
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Датагруп Кубок Украины 2009/2010
Сборные. Международный турнир. Кипр 2009
Суперкубок Украины 2009
Чемпионат Украины 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
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Суперкубок Украины 2008
Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Украины 2008/2009
Кубок Украины 2007/2008
Суперкубок Украины 2007/2008
Товарищеские матчи 2007
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анжи
14
3
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 21 тур
Анжи
2 : 1
22.11.2014
Оренбург
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
0 : 3
18.11.2014
Анжи
86' - 90'
89'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Анжи
2 : 0
14.11.2014
Волга
69' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Балтика
2 : 3
08.11.2014
Анжи
61' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Шинник
0 : 1
02.11.2014
Анжи
46' - 90'
60'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Анжи
1 : 3
25.10.2014
Cибирь
40' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1 : 2
15.10.2014
Анжи
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Анжи
1 : 0
11.10.2014
Тосно
1' - 90'
60'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Томь
1 : 0
05.10.2014
Анжи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Анжи
3 : 0
29.09.2014
Сокол
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Химик
0 : 0
20.09.2014
Анжи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Анжи
1 : 1
13.09.2014
СКА-Хабаровск
1' - 80'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Анжи
2 : 1
24.08.2014
Крылья Советов
1' - 87'
54'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Енисей
1 : 0
17.08.2014
Анжи
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Анжи
5 : 1
10.08.2014
Сочи
55' - 90'
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