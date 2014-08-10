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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Анжи - Сочи
Анжи - Сочи: обзор матча 10 августа 2014
Анжи
10.08.2014, воскресенье, 20:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
5 : 1
Завершен
Сочи
13'
М. Митришев
19'
А. Мутари
68'
И. Максимов
89'
И. Максимов
90+3'
А. Мутари
29'
М. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Сочи
ГОЛ! 5:1!
А. Мутари
90'
+3
Замена
И. Абдулавов
️️️️
Ш. Асильдаров
90'
Замена
П. Тен
️️️️
К. Агаларов
90'
ГОЛ! 4:1!
И. Максимов
89'
75'
Замена
Р. Умаров
️️️️
А. Петухов
70'
Замена
Е. Матрахов
️️️️
Ю. Солнцев
ГОЛ! 3:1!
И. Максимов
68'
66'
Замена
С. Матяш
️️️️
М. Рогов
61'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Апатин
Замена
А. Алиев
️️️️
В. Чуперка
55'
Желтая карточка
Г. Чиркин
52'
29'
ГОЛ! 2:1!
М. Андреев
ГОЛ! 2:0!
А. Мутари
19'
ГОЛ! 1:0!
М. Митришев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
19
Юрий Солнцев
ОП
27
Антон Апатин
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
88
Сергей Миронов
ПП
11
Александр Петухов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Демидов
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
88
Александр Алиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Сочи
13
Сергей Панов
ВР
10
Евгений Матрахов
ОП
44
Антон Козлов
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
18
Александр Савин
ЦФ
4-4-1-1
41
Кержаков
2
Аравин
13
Тагирбеков
3
Гаджибеков
7
Агаларов
92
Чуперка
8
Чиркин
78
Максимов
20
Мутари
95
Митришев
9
Асильдаров
3-1-4-1-1
31
Арсеньев
3
Гаджибеков
6
Вихров
5
Абдулфаттах
19
Солнцев
88
Миронов
27
Апатин
84
Воробьев
31
Рогов
77
Андреев
11
Петухов
7
Агаларов
22
Тен
22
Тен
7
Агаларов
92
Чуперка
88
Алиев
88
Алиев
92
Чуперка
9
Асильдаров
99
Абдулавов
99
Абдулавов
9
Асильдаров
19
Солнцев
10
Матрахов
10
Матрахов
19
Солнцев
27
Апатин
44
Козлов
44
Козлов
27
Апатин
31
Рогов
10
Матяш
10
Матяш
31
Рогов
11
Петухов
11
Умаров
11
Умаров
11
Петухов
Остались в запасе
Анжи
Сочи
55
Александр Криворучко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
13
Сергей Панов
ВР
18
Александр Савин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Демидов
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
13
Сергей Панов
ВР
18
Александр Савин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Демидов
Статистика матча Анжи - Сочи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Анжи-Арена
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