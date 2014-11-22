Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Анжи - Оренбург
Анжи - Оренбург: обзор матча 22 ноября 2014
Анжи
22.11.2014, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
7'
Г. Зотов
82'
Я. Боли
64'
А. Друзин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Оренбург
Замена
В. Кичин
️️️️
Я. Боли
90'
+2
89'
Замена
М. Яковлев
️️️️
И. Коронов
Замена
К. Агаларов
️️️️
А. Аравин
87'
86'
Замена
М. Шогенов
️️️️
С. Бреев
ГОЛ! 2:1!
Я. Боли
82'
81'
Желтая карточка
А. Малых
79'
Замена
А. Хазов
️️️️
А. Кобялко
Замена
А. Алиев
️️️️
Леонардо
77'
76'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
Замена
М. Комков
️️️️
В. Чуперка
71'
66'
Замена
В. Парняков
️️️️
Х. Аппаев
64'
ГОЛ! 1:1!
А. Друзин
Пас отдал
А. Малых
61'
Желтая карточка
С. Бреев
Желтая карточка
Г. Чиркин
53'
Желтая карточка
В. Чуперка
24'
ГОЛ! 1:0!
Г. Зотов
Пас отдал
А. Мутари
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
88
Александр Алиев
АП
10
Михаил Комков
ПП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
16
Антон Хазов
ЦФ
4-1-4-1
41
Кержаков
4
Айдов
2
Аравин
3
Гаджибеков
31
Зотов
42
Леонардо
8
Чиркин
92
Чуперка
78
Максимов
20
Мутари
10
Боли
4-1-3-2
98
Абакумов
12
Малых
80
Климов
58
Ойеволе
2
Полуяхтов
8
Афонин
14
Коронов
23
Бреев
30
Друзин
22
Кобялко
14
Аппаев
10
Боли
2
Кичин
2
Кичин
10
Боли
2
Аравин
7
Агаларов
7
Агаларов
2
Аравин
42
Леонардо
88
Алиев
88
Алиев
42
Леонардо
92
Чуперка
10
Комков
10
Комков
92
Чуперка
14
Аппаев
10
Парняков
10
Парняков
14
Аппаев
14
Коронов
9
Яковлев
9
Яковлев
14
Коронов
23
Бреев
8
Шогенов
8
Шогенов
23
Бреев
22
Кобялко
16
Хазов
16
Хазов
22
Кобялко
Остались в запасе
Анжи
Оренбург
55
Александр Криворучко
ВР
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
77
Артем Москвин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
77
Артем Москвин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Анжи - Оренбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Анжи-Арена
Новости команд
Все
Анжи
Оренбург
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+