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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Анжи
Шинник - Анжи: обзор матча 02 ноября 2014
Шинник
02.11.2014, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
0 : 1
Завершен
Анжи
60'
А. Алиев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Анжи
90'
+2
Желтая карточка
А. Гаджибеков
90'
+2
Замена
В. Кичин
️️️️
Леонардо
Замена
А. Щадин
️️️️
П. Деобальд
70'
Замена
И. Подоляк
️️️️
Н. Маляров
62'
60'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Алиев
56'
Замена
А. Газимагомедов
️️️️
А. Мутари
Желтая карточка
Д. Гриднев
54'
46'
Замена
А. Алиев
️️️️
М. Комков
31'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
Ш. Асильдаров
Желтая карточка
А. Ламанж
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
10
Артур Рылов
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
10
Михаил Комков
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Шинник
31
Денис Пчелинцев
ВР
49
Иван Зынин
ЦЗ
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
88
Александр Алиев
АП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
3-4-2-1
1
Малышев
33
Гапон
33
Ламанж
40
Тимошин
20
Войдель
7
Маляров
56
Гриднев
10
Рылов
23
Горбатенко
57
Деобальд
22
Самодин
4-1-4-1
41
Кержаков
31
Зотов
2
Аравин
3
Гаджибеков
4
Айдов
42
Леонардо
10
Комков
8
Чиркин
78
Максимов
20
Мутари
9
Асильдаров
7
Маляров
20
Подоляк
20
Подоляк
7
Маляров
57
Деобальд
92
Щадин
92
Щадин
57
Деобальд
42
Леонардо
2
Кичин
2
Кичин
42
Леонардо
20
Мутари
33
Газимагомедов
33
Газимагомедов
20
Мутари
10
Комков
88
Алиев
88
Алиев
10
Комков
9
Асильдаров
99
Абдулавов
99
Абдулавов
9
Асильдаров
Остались в запасе
Шинник
Анжи
49
Иван Зынин
ЦЗ
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
55
Александр Криворучко
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
49
Иван Зынин
ЦЗ
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Анжи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
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