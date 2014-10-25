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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Анжи - Cибирь
Анжи - Cибирь: обзор матча 25 октября 2014
Анжи
25.10.2014, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 3
Завершен
Cибирь
10'
Я. Боли
28'
М. Житнев
37'
Т. Выходил
40'
А. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Cибирь
74'
Замена
М. Маркосов
️️️️
В. Свежов
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Газимагомедов
73'
65'
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
И. Нагибин
60'
Замена
Д. Скороходов
️️️️
А. Иванов
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
М. Комков
60'
58'
Желтая карточка
Т. Маргасов
48'
Желтая карточка
М. Житнев
Замена
А. Мутари
️️️️
Леонардо
46'
Замена
А. Алиев
️️️️
В. Чуперка
40'
40'
ГОЛ! 1:3!
А. Иванов
37'
ГОЛ! 1:2!
Т. Выходил
Желтая карточка
А. Газимагомедов
35'
28'
ГОЛ! 1:1!
М. Житнев
Желтая карточка
М. Комков
13'
ГОЛ! 1:0!
Я. Боли
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
37
Евгений Чеботару
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
88
Александр Алиев
АП
20
Амаду Мутари
ПП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
52
Евгений Зиновьев
ПП
18
Артем Дудолев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
4-1-4-1
41
Кержаков
4
Айдов
2
Аравин
3
Гаджибеков
31
Зотов
42
Леонардо
33
Газимагомедов
92
Чуперка
78
Максимов
10
Комков
10
Боли
4-5-1
22
Цыган
34
Маргасов
4
Выходил
17
Бухряков
59
Иванов
4
Астафьев
99
Житнев
6
Свежов
9
Нагибин
5
Гладышев
37
Чеботару
92
Чуперка
88
Алиев
88
Алиев
92
Чуперка
42
Леонардо
20
Мутари
20
Мутари
42
Леонардо
33
Газимагомедов
28
Сердеров
28
Сердеров
33
Газимагомедов
10
Комков
9
Асильдаров
9
Асильдаров
10
Комков
59
Иванов
32
Скороходов
32
Скороходов
59
Иванов
9
Нагибин
52
Зиновьев
52
Зиновьев
9
Нагибин
6
Свежов
9
Маркосов
9
Маркосов
6
Свежов
Остались в запасе
Анжи
Cибирь
55
Александр Криворучко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
18
Артем Дудолев
ПП
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
Остались в запасе
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
18
Артем Дудолев
ПП
Статистика матча Анжи - Cибирь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
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