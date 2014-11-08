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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Анжи
Балтика - Анжи: обзор матча 08 ноября 2014
Балтика
08.11.2014, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
2 : 3
Завершен
Анжи
82'
Д. Зинович
87'
А. Зюзинс
15'
С. Цуканов (АГ)
18'
А. Мутари
81'
И. Максимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Анжи
90'
+2
Замена
В. Кичин
️️️️
И. Максимов
Замена
Т. Кадимов
️️️️
В. Каленкович
88'
ГОЛ! 2:3!
А. Зюзинс
87'
85'
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Мутари
Замена
Е. Бутаков
️️️️
В. Запрудских
85'
Замена
А. Васянович
️️️️
М. Плопа
84'
ГОЛ! 1:3!
Д. Зинович
82'
81'
ГОЛ! 0:3!
И. Максимов
Желтая карточка
С. Цуканов
80'
Желтая карточка
В. Каленкович
78'
Замена
И. Гелоян
️️️️
А. Алексеев
69'
66'
Желтая карточка
Г. Чиркин
61'
Замена
А. Алиев
️️️️
М. Комков
57'
Замена
А. Газимагомедов
️️️️
Леонардо
42'
Желтая карточка
Я. Боли
28'
Желтая карточка
М. Комков
18'
ГОЛ! 0:2!
А. Мутари
15'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Цуканов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
10
Михаил Комков
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
99
Тофик Кадимов
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
88
Александр Алиев
АП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
3-2-3-1
88
Шелия
39
Цуканов
23
Васильев
3
Плопа
68
Запрудских
89
Стоцкий
38
Зинович
17
Зюзинс
93
Каленкович
22
Алексеев
4-1-4-1
41
Кержаков
31
Зотов
2
Аравин
3
Гаджибеков
4
Айдов
42
Леонардо
10
Комков
78
Максимов
8
Чиркин
20
Мутари
10
Боли
93
Каленкович
99
Кадимов
99
Кадимов
93
Каленкович
68
Запрудских
24
Бутаков
24
Бутаков
68
Запрудских
22
Алексеев
10
Гелоян
10
Гелоян
22
Алексеев
3
Плопа
30
Васянович
30
Васянович
3
Плопа
78
Максимов
2
Кичин
2
Кичин
78
Максимов
42
Леонардо
33
Газимагомедов
33
Газимагомедов
42
Леонардо
10
Комков
88
Алиев
88
Алиев
10
Комков
20
Мутари
28
Сердеров
28
Сердеров
20
Мутари
Остались в запасе
Балтика
Анжи
1
Александр Колинько
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
55
Александр Криворучко
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Колинько
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Балтика - Анжи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
Балтика
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