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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Анжи - Волга
Анжи - Волга: обзор матча 14 ноября 2014
Анжи
14.11.2014, пятница, 19:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
2 : 0
Завершен
Волга
13'
Я. Боли
65'
И. Максимов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Волга
Замена
В. Кичин
️️️️
И. Максимов
90'
+1
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
Г. Чиркин
90'
86'
Замена
Н. Николаев
️️️️
Д. Маляка
Замена
С. Сердеров
️️️️
Леонардо
83'
Замена
А. Алиев
️️️️
В. Чуперка
69'
69'
Замена
М. Уридия
️️️️
А. Миносян
68'
Желтая карточка
Л. Шелтон
66'
Замена
А. Чурин
️️️️
Э. Суханов
ГОЛ! 2:0!
И. Максимов
65'
64'
Замена
Л. Шелтон
️️️️
И. Петров
40'
Желтая карточка
А. Козлов
36'
Желтая карточка
Д. Кураев
Желтая карточка
В. Чуперка
23'
ГОЛ! 1:0!
Я. Боли
Пас отдал
А. Аравин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
42
Леонардо
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Дмитрий Айдов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
2
Алексей Аравин
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
78
Илья Максимов
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
6
Дмитрий Полянин
ЛЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
15
Дмитрий Маляка
ОП
18
Эдуард Суханов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
7
Артур Миносян
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
88
Александр Алиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
96
Никита Николаев
ЦЗ
78
Лутон Шелтон
ЛВ
53
Андрей Чурин
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
3-2-4-1
41
Кержаков
31
Зотов
3
Гаджибеков
4
Айдов
42
Леонардо
2
Аравин
8
Чиркин
33
Газимагомедов
92
Чуперка
78
Максимов
10
Боли
4-2-2-1-1
27
Комаров
3
Джалилов
66
Жестоков
4
Кураев
6
Полянин
15
Маляка
18
Суханов
7
Миносян
10
Петров
44
Кухарчук
32
Козлов
78
Максимов
2
Кичин
2
Кичин
78
Максимов
8
Чиркин
17
Мухаммад
17
Мухаммад
8
Чиркин
92
Чуперка
88
Алиев
88
Алиев
92
Чуперка
42
Леонардо
28
Сердеров
28
Сердеров
42
Леонардо
15
Маляка
96
Николаев
96
Николаев
15
Маляка
18
Суханов
53
Чурин
53
Чурин
18
Суханов
7
Миносян
25
Уридия
25
Уридия
7
Миносян
10
Петров
78
Шелтон
78
Шелтон
10
Петров
Остались в запасе
Анжи
Волга
55
Александр Криворучко
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
25
Артур Нигматуллин
ВР
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
Статистика матча Анжи - Волга
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена
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