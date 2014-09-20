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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Анжи
Химик - Анжи: обзор матча 20 сентября 2014
Химик
20.09.2014, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
0 : 0
Завершен
Анжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Анжи
Замена
Р. Паштов
️️️️
Д. Шилов
80'
Желтая карточка
А. Самсонов
76'
75'
Желтая карточка
А. Мутари
Замена
М. Костюков
️️️️
И. Звягин
74'
71'
Желтая карточка
Г. Зотов
66'
Замена
Д. Айдов
️️️️
Эвертон
Замена
В. Ильин
️️️️
И. Кузьмичев
66'
Замена
М. Гащенков
️️️️
С. Квасов
60'
58'
Замена
Я. Боли
️️️️
Ш. Асильдаров
Желтая карточка
Г. Джикия
54'
46'
Замена
М. Комков
️️️️
С. Сердеров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
40
Младен Божович
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
15
Иван Звягин
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
78
Илья Максимов
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
77
Михаил Гащенков
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
88
Александр Алиев
АП
10
Михаил Комков
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
3-2-2-1
40
Божович
6
Шустиков
4
Тагилов
14
Джикия
23
Чернов
9
Шилов
15
Звягин
17
Квасов
11
Кузьмичев
4-4-2
41
Кержаков
31
Зотов
4
Эвертон
3
Гаджибеков
2
Аравин
20
Мутари
8
Чиркин
92
Чуперка
78
Максимов
9
Асильдаров
28
Сердеров
15
Звягин
77
Костюков
77
Костюков
15
Звягин
17
Квасов
77
Гащенков
77
Гащенков
17
Квасов
9
Шилов
77
Паштов
77
Паштов
9
Шилов
11
Кузьмичев
98
Ильин
98
Ильин
11
Кузьмичев
4
Эвертон
4
Айдов
4
Айдов
4
Эвертон
28
Сердеров
10
Комков
10
Комков
28
Сердеров
9
Асильдаров
10
Боли
10
Боли
9
Асильдаров
Остались в запасе
Химик
Анжи
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
1
Даниил Гавиловский
ВР
24
Иван Столбовой
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
55
Александр Криворучко
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
88
Александр Алиев
АП
Остались в запасе
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
1
Даниил Гавиловский
ВР
24
Иван Столбовой
ЦФ
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
88
Александр Алиев
АП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Химик - Анжи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Химик
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