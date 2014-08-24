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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Анжи - Крылья Советов
Анжи - Крылья Советов: обзор матча 24 августа 2014
Анжи
24.08.2014, воскресенье, 20:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
54'
А. Алиев
72'
М. Митришев
75'
А. Чочиев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Крылья Советов
90'
+3
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
А. Концедалов
89'
Замена
А. Делькин
️️️️
А. Чочиев
Замена
В. Чуперка
️️️️
А. Алиев
87'
78'
Замена
А. Елисеев
️️️️
Б. Телес
Замена
С. Сердеров
️️️️
М. Митришев
75'
75'
ГОЛ! 2:1!
А. Чочиев
Замена
И. Абдулавов
️️️️
Ш. Асильдаров
73'
ГОЛ! 2:0!
М. Митришев
Пас отдал
Ш. Асильдаров
72'
Замена
П. Тен
️️️️
К. Агаларов
69'
ГОЛ! 1:0!
А. Алиев
Пас отдал
М. Митришев
54'
Желтая карточка
А. Аравин
52'
25'
Желтая карточка
С. Корниленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
20
Амаду Мутари
ЛВ
8
Григорий Чиркин
ОП
88
Александр Алиев
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
(К)
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
22
Петр Тен
ПЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
4-1-2-2-1
41
Кержаков
2
Аравин
4
Эвертон
3
Гаджибеков
7
Агаларов
8
Чиркин
88
Алиев
78
Максимов
20
Мутари
95
Митришев
9
Асильдаров
4-1-2-2-1
14
Конюхов
33
Ятченко
0
Таранов
25
Концедалов
6
Телес
15
Цаллагов
8
Габулов
21
Драгун
11
Чочиев
31
Ткачук
12
Корниленко
7
Агаларов
22
Тен
22
Тен
7
Агаларов
88
Алиев
92
Чуперка
92
Чуперка
88
Алиев
9
Асильдаров
99
Абдулавов
99
Абдулавов
9
Асильдаров
95
Митришев
28
Сердеров
28
Сердеров
95
Митришев
6
Телес
4
Елисеев
4
Елисеев
6
Телес
25
Концедалов
32
Баляйкин
32
Баляйкин
25
Концедалов
11
Чочиев
90
Делькин
90
Делькин
11
Чочиев
Остались в запасе
Анжи
Крылья Советов
55
Александр Криворучко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
82
Ян Муха
ВР
30
Надсон
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
Остались в запасе
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
82
Ян Муха
ВР
30
Надсон
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Анжи - Крылья Советов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"Спорт" 20:00 (прямая)
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