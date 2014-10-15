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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Анжи
Луч - Анжи: обзор матча 15 октября 2014
Луч
15.10.2014, среда, 11:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 2
Завершен
Анжи
58'
С. Прокофьев
11'
Я. Боли
81'
Ш. Асильдаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Анжи
88'
Замена
К. Агаларов
️️️️
Леонардо
87'
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
Я. Боли
81'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Асильдаров
Замена
Д. Селищев
️️️️
А. Мязин
75'
74'
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
М. Комков
Желтая карточка
Д. Клопков
65'
63'
Желтая карточка
М. Комков
Замена
С. Гаракоев
️️️️
А. Аверьянов
62'
Желтая карточка
А. Аверьянов
61'
ГОЛ! 1:1!
С. Прокофьев
58'
46'
Замена
В. Чуперка
️️️️
А. Алиев
45'
Желтая карточка
Я. Боли
Замена
С. Прокофьев
️️️️
Нивалдо
44'
Замена
Д. Клопков
️️️️
С. Пономаренко
39'
Желтая карточка
С. Мирошниченко
37'
11'
ГОЛ! 0:1!
Я. Боли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
55
Артем Штанько
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
23
Сергей Ваганов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
6
Нивалдо
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
88
Александр Алиев
АП
10
Михаил Комков
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Луч
56
Александр Довбня
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
44
Денис Клопков
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
22
Петр Тен
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
3-2-3-2
55
Штанько
12
Пономаренко
24
Мирошниченко
23
Джиоев
2
Кренделев
36
Грачев
11
Аверьянов
23
Ваганов
4
Славнов
87
Мязин
6
Нивалдо
4-1-3-1-1
41
Кержаков
31
Зотов
2
Аравин
3
Гаджибеков
4
Айдов
42
Леонардо
10
Комков
33
Газимагомедов
78
Максимов
88
Алиев
10
Боли
87
Мязин
77
Селищев
77
Селищев
87
Мязин
12
Пономаренко
44
Клопков
44
Клопков
12
Пономаренко
11
Аверьянов
33
Гаракоев
33
Гаракоев
11
Аверьянов
6
Нивалдо
11
Прокофьев
11
Прокофьев
6
Нивалдо
42
Леонардо
7
Агаларов
7
Агаларов
42
Леонардо
10
Боли
17
Мухаммад
17
Мухаммад
10
Боли
88
Алиев
92
Чуперка
92
Чуперка
88
Алиев
10
Комков
9
Асильдаров
9
Асильдаров
10
Комков
Остались в запасе
Луч
Анжи
56
Александр Довбня
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
55
Александр Криворучко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
22
Петр Тен
ПЗ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
22
Петр Тен
ПЗ
Статистика матча Луч - Анжи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Динамо
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