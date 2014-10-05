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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Анжи
Томь - Анжи: обзор матча 05 октября 2014
Томь
05.10.2014, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
77'
Н. Баженов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Анжи
Замена
А. Саная
️️️️
И. Михалев
90'
+3
Замена
Н. Чичерин
️️️️
П. Нехайчик
88'
Замена
Р. Сабитов
️️️️
А. Шарипов
85'
Желтая карточка
И. Михалев
84'
82'
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
М. Комков
ГОЛ! 1:0!
Н. Баженов
Пас отдал
Ж. Миланов
77'
75'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
Я. Боли
Замена
Н. Баженов
️️️️
В. Сорокин
74'
65'
Вторая желтая
В. Чуперка
55'
Желтая карточка
Д. Айдов
52'
Замена
А. Газимагомедов
️️️️
А. Мутари
48'
Желтая карточка
В. Чуперка
36'
Желтая карточка
А. Аравин
Желтая карточка
П. Нехайчик
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
2
Александр Димидко
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
72
Павел Голышев
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
(К)
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
2
Алексей Аравин
ПЗ
20
Амаду Мутари
ЛП
78
Илья Максимов
ЦП
88
Александр Алиев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Томь
12
Арби Межиев
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
4-1-4-1
1
Солосин
11
Темников
26
Бендзь
2
Димидко
21
Миланов
44
Башкиров
33
Нехайчик
72
Голышев
73
Шарипов
15
Сорокин
39
Михалев
4-5-1
41
Кержаков
2
Аравин
4
Айдов
3
Гаджибеков
31
Зотов
10
Комков
78
Максимов
88
Алиев
92
Чуперка
20
Мутари
10
Боли
33
Нехайчик
4
Чичерин
4
Чичерин
33
Нехайчик
73
Шарипов
34
Сабитов
34
Сабитов
73
Шарипов
15
Сорокин
32
Баженов
32
Баженов
15
Сорокин
39
Михалев
32
Саная
32
Саная
39
Михалев
20
Мутари
33
Газимагомедов
33
Газимагомедов
20
Мутари
10
Боли
99
Абдулавов
99
Абдулавов
10
Боли
10
Комков
9
Асильдаров
9
Асильдаров
10
Комков
Остались в запасе
Томь
Анжи
12
Арби Межиев
ВР
5
Артур Валикаев
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
55
Александр Криворучко
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
5
Артур Валикаев
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Статистика матча Томь - Анжи
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"Спорт" 11:55 (прямая)
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