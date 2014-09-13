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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Анжи - СКА-Хабаровск
Анжи - СКА-Хабаровск: обзор матча 13 сентября 2014
Анжи
13.09.2014, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
26'
А. Гаджибеков
38'
Г. Гогуа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - СКА-Хабаровск
90'
+2
Замена
М. Трусевич
️️️️
К. Аладашвили
90'
+1
Желтая карточка
А. Козорез
90'
Замена
В. Кричмарь
️️️️
В. Никифоров
87'
Желтая карточка
К. Аладашвили
Замена
Леонардо
️️️️
А. Алиев
80'
76'
Желтая карточка
В. Никифоров
72'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
В. Плетин
Замена
Я. Боли
️️️️
Ш. Асильдаров
61'
Пенальти не реализован!
Ш. Асильдаров
48'
47'
Желтая карточка
И. Удалый
38'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Гогуа
Желтая карточка
А. Гаджибеков
32'
ГОЛ! 1:0!
А. Гаджибеков
26'
Замена
М. Комков
️️️️
А. Газимагомедов
20'
16'
Желтая карточка
А. Купчин
Желтая карточка
А. Мутари
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
88
Александр Алиев
АП
20
Амаду Мутари
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
90
Андрей Гайдаш
ПП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
42
Леонардо
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
28
Вадим Кричмарь
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
4-4-1-1
41
Кержаков
2
Аравин
4
Айдов
3
Гаджибеков
7
Агаларов
33
Газимагомедов
8
Чиркин
78
Максимов
20
Мутари
88
Алиев
9
Асильдаров
3-2-5
40
Козорез
10
Никифоров
11
Аладашвили
3
Удалый
5
Купчин
85
Попов
4
Рухаиа
90
Гайдаш
13
Замалиев
19
Плетин
7
Гогуа
88
Алиев
42
Леонардо
42
Леонардо
88
Алиев
33
Газимагомедов
10
Комков
10
Комков
33
Газимагомедов
9
Асильдаров
10
Боли
10
Боли
9
Асильдаров
10
Никифоров
28
Кричмарь
28
Кричмарь
10
Никифоров
11
Аладашвили
30
Трусевич
30
Трусевич
11
Аладашвили
19
Плетин
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
19
Плетин
Остались в запасе
Анжи
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
16
Александр Агапов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Анжи - СКА-Хабаровск
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Анжи-Арена
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