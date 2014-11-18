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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Анжи
Волгарь - Анжи: обзор матча 18 ноября 2014
Волгарь
18.11.2014, вторник, 19:30
Россия. ФНЛ, 20 тур
0 : 3
Завершен
Анжи
10'
Я. Боли
67'
А. Мутари
89'
А. Алиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Анжи
90'
+1
Замена
И. Абдулавов
️️️️
Я. Боли
89'
ГОЛ! 0:3!
А. Алиев
86'
Замена
А. Алиев
️️️️
В. Чуперка
82'
Замена
М. Комков
️️️️
Леонардо
76'
Замена
А. Газимагомедов
️️️️
А. Мутари
Замена
С. Веркашанский
️️️️
А. Кренделев
73'
Замена
Д. Кириленко
️️️️
Т. Букия
68'
67'
ГОЛ! 0:2!
А. Мутари
Замена
А. Алхазов
️️️️
Р. Болов
62'
Замена
А. Коломийченко
️️️️
И. Лукьяновс
57'
53'
Желтая карточка
В. Чуперка
10'
ГОЛ! 0:1!
Я. Боли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
10
Темури Букия
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
5
Аслан Таутиев
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
33
Денис Кириленко
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
88
Александр Алиев
АП
10
Михаил Комков
ПП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
4-4-1-1
88
Сикач
32
Терехов
71
Денисов
2
Жиров
7
Зураев
10
Букия
10
Лукьяновс
11
Петрович
33
Кренделев
19
Байрамян
88
Болов
4-1-4-1
41
Кержаков
31
Зотов
4
Айдов
3
Гаджибеков
2
Аравин
42
Леонардо
20
Мутари
8
Чиркин
92
Чуперка
78
Максимов
10
Боли
10
Букия
33
Кириленко
33
Кириленко
10
Букия
33
Кренделев
9
Веркашанский
9
Веркашанский
33
Кренделев
10
Лукьяновс
15
Коломийченко
15
Коломийченко
10
Лукьяновс
88
Болов
13
Алхазов
13
Алхазов
88
Болов
20
Мутари
33
Газимагомедов
33
Газимагомедов
20
Мутари
92
Чуперка
88
Алиев
88
Алиев
92
Чуперка
42
Леонардо
10
Комков
10
Комков
42
Леонардо
10
Боли
99
Абдулавов
99
Абдулавов
10
Боли
Остались в запасе
Волгарь
Анжи
5
Аслан Таутиев
ЦЗ
10
Руслан Газзаев
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
55
Александр Криворучко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
Остались в запасе
5
Аслан Таутиев
ЦЗ
10
Руслан Газзаев
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
Статистика матча Волгарь - Анжи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Центральный
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