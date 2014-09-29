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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Анжи - Сокол
Анжи - Сокол: обзор матча 29 сентября 2014
Анжи
29.09.2014, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
3 : 0
Завершен
Сокол
19'
Я. Боли
28'
Я. Боли
60'
А. Мутари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Сокол
Замена
К. Агаларов
️️️️
В. Чуперка
89'
86'
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Коротаев
78'
Желтая карточка
А. Дутов
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
Я. Боли
76'
71'
Замена
Е. Павлов
️️️️
Д. Агапцев
69'
Желтая карточка
Д. Агапцев
Замена
А. Газимагомедов
️️️️
А. Мутари
68'
ГОЛ! 3:0!
А. Мутари
60'
51'
Замена
С. Барсуков
️️️️
А. Федоров
46'
Замена
А. Дегтярев
️️️️
А. Рябокобыленко
ГОЛ! 2:0!
Я. Боли
28'
ГОЛ! 1:0!
Я. Боли
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
88
Александр Алиев
АП
20
Амаду Мутари
ПП
10
Михаил Комков
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
66
Александр Дутов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Сокол
31
Сергей Барсуков
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
10
Артем Сапожков
ЛП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
4-4-1-1
41
Кержаков
2
Аравин
4
Айдов
3
Гаджибеков
31
Зотов
20
Мутари
92
Чуперка
78
Максимов
10
Комков
88
Алиев
10
Боли
4-2-1-1-2
16
Федоров
27
Молодцов
91
Суслов
29
Горбатюк
13
Семякин
5
Рябокобыленко
66
Дутов
2
Хубаев
88
Маркелов
24
Коротаев
10
Агапцев
92
Чуперка
7
Агаларов
7
Агаларов
92
Чуперка
92
Чуперка
17
Мухаммад
17
Мухаммад
92
Чуперка
20
Мутари
33
Газимагомедов
33
Газимагомедов
20
Мутари
10
Боли
9
Асильдаров
9
Асильдаров
10
Боли
16
Федоров
31
Барсуков
31
Барсуков
16
Федоров
24
Коротаев
8
Васильев
8
Васильев
24
Коротаев
5
Рябокобыленко
11
Дегтярев
11
Дегтярев
5
Рябокобыленко
10
Агапцев
18
Павлов
18
Павлов
10
Агапцев
Остались в запасе
Анжи
Сокол
55
Александр Криворучко
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
42
Леонардо
ОП
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
10
Артем Сапожков
ЛП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
42
Леонардо
ОП
Остались в запасе
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
10
Артем Сапожков
ЛП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Анжи - Сокол
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена
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