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    Роман Семякин

    Защитник
    Имя Роман
    Отчество Игоревич
    Фамилия Семякин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 августа 1985 (37 лет)
    Рост 180
    Вес 78
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