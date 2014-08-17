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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Анжи
Енисей - Анжи: обзор матча 17 августа 2014
Енисей
17.08.2014, воскресенье, 10:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
61'
И. Гультяев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Анжи
Замена
А. Алиев
️️️️
А. Харитонов
90'
+1
Замена
В. Гаглоев
️️️️
В. Лешонок
87'
Замена
В. Галыш
️️️️
А. Скворцов
85'
Желтая карточка
А. Скворцов
84'
81'
Желтая карточка
А. Аравин
77'
Замена
В. Кичин
️️️️
Эвертон
70'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
Ш. Асильдаров
64'
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Мутари
64'
Замена
А. Алиев
️️️️
В. Чуперка
ГОЛ! 1:0!
И. Гультяев
Пас отдал
А. Скворцов
61'
Замена
С. Цыганов
️️️️
Д. Рыжов
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
83
Александр Харитонов
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
22
Петр Тен
ПЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
88
Александр Алиев
АП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-5-1
79
Плотников
19
Гарбуз
35
Гультяев
80
Качан
22
Шабаев
83
Харитонов
8
Мануковский
14
Лайзанс
63
Рыжов
9
Лешонок
92
Скворцов
4-4-1-1
41
Кержаков
7
Агаларов
3
Гаджибеков
4
Эвертон
2
Аравин
20
Мутари
92
Чуперка
78
Максимов
8
Чиркин
95
Митришев
9
Асильдаров
63
Рыжов
9
Цыганов
9
Цыганов
63
Рыжов
9
Лешонок
27
Гаглоев
27
Гаглоев
9
Лешонок
83
Харитонов
10
Алиев
10
Алиев
83
Харитонов
92
Скворцов
88
Галыш
88
Галыш
92
Скворцов
4
Эвертон
2
Кичин
2
Кичин
4
Эвертон
92
Чуперка
88
Алиев
88
Алиев
92
Чуперка
9
Асильдаров
99
Абдулавов
99
Абдулавов
9
Асильдаров
20
Мутари
28
Сердеров
28
Сердеров
20
Мутари
Остались в запасе
Енисей
Анжи
1
Михаил Опарин
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
8
Егор Иванов
ЦП
Главный тренер
Владимир Ежуров
55
Александр Криворучко
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
8
Егор Иванов
ЦП
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Енисей - Анжи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Центральный
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