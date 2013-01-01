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    Кокорин хочет, чтобы сборные России и Украины сыграли на Евро-2020

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в ходе общения с бывшим полузащитником «Локомотива» и «Анжи» Александром Алиевым на ютуб-канале «Кент» признался, что ждет матча между сборными России и Украины на ближайшем чемпионате Европы.

    «Хотел бы увидеть матч Россия – Украина на чемпионате Европы. Хочу, чтобы было как раньше. На сборах были суперматчи с «Шахтeром» и киевским «Динамо».

    Понятно из-за чего это всe, у людей свои игры и тактики. Мы все едим один хлеб, и у нас никогда не поменяется отношение к нашим братьям», – сказал Кокорин.

    Кокорин: «Спасибо «Сочи», что забрали меня и платят хорошие деньги. Деньги «Зенита» пусть будут на их совести»

    Кокорин хочет уехать в Европу. Он ведет переговоры с «Ромой» и «Марселем»

    Кокорин: «Тюрьма ничему не научила»

    Кокорин – о переходе в «Анжи» в 2013 году: «Искал команду, которая будет бороться за чемпионство»

    Источник: Ютуб-канал «Кент»

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    Сегодня, 10:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1462

      Cleaner 52 минуты назад

      А зачем? да и не получится это никак, Украина из группы то не выйдет.

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      Рейтинг: +1164

      acor94 1 час назад

      Кто ж этого не хочет!

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