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Кокорин хочет, чтобы сборные России и Украины сыграли на Евро-2020

13 июня 2020, 10:49
9

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в ходе общения с бывшим полузащитником «Локомотива» и «Анжи» Александром Алиевым на ютуб-канале «Кент» признался, что ждет матча между сборными России и Украины на ближайшем чемпионате Европы.

«Хотел бы увидеть матч Россия – Украина на чемпионате Европы. Хочу, чтобы было как раньше. На сборах были суперматчи с «Шахтeром» и киевским «Динамо».

Понятно из-за чего это всe, у людей свои игры и тактики. Мы все едим один хлеб, и у нас никогда не поменяется отношение к нашим братьям», – сказал Кокорин.

Кокорин: «Спасибо «Сочи», что забрали меня и платят хорошие деньги. Деньги «Зенита» пусть будут на их совести»

Кокорин хочет уехать в Европу. Он ведет переговоры с «Ромой» и «Марселем»

Кокорин: «Тюрьма ничему не научила»

Кокорин – о переходе в «Анжи» в 2013 году: «Искал команду, которая будет бороться за чемпионство»

Источник: Ютуб-канал «Кент»
Чемпионат Европы Россия Украина Алиев Александр Кокорин Александр
Комментарии (9)
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acor94
1592036616
Кто ж этого не хочет!
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Hektor 84
1592041416
А что ему Украина? Или он лизнул Алиеву? Такому же бездарю кривоногому.
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paracetamol
1592042031
Майданные грязные, будут бодаться и пинаться. Чего еще от такого матча ждать?
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wobaekat
1592042475
Второе 9 октября 1999 наша страна не переживет.
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evgevg13
1592044789
А он же в Европу стремится уехать играть. А Украйна- цэ Эвропа... Улавливаете???
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BRO_football
1592045150
Было бы круто. Хотя шанс маловат. За всю историю Россия только 2 раза встречалась с Украиной - в 1998 и 1999 годах. Вот клубы, это совсем другое дело. В любом случае, с этим надо что-то делать. Хотя бы играть матчи на нейтральной территории и без зрителей. Кто знает, сколько этот политический конфликт России и Украины будет продолжаться? 6 лет уже действует запрет, пора бы уже заканчивать.
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RusikLand
1602778457
Так как их разводят по разным группам, подгруппам и сеткам так, чтобы они не могли встретится между собой, то значит только в финале! Я думаю, что этого хочет не только Кокорин:))
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