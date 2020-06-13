Кокорин хочет, чтобы сборные России и Украины сыграли на Евро-2020

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в ходе общения с бывшим полузащитником «Локомотива» и «Анжи» Александром Алиевым на ютуб-канале «Кент» признался, что ждет матча между сборными России и Украины на ближайшем чемпионате Европы.

«Хотел бы увидеть матч Россия – Украина на чемпионате Европы. Хочу, чтобы было как раньше. На сборах были суперматчи с «Шахтeром» и киевским «Динамо».

Понятно из-за чего это всe, у людей свои игры и тактики. Мы все едим один хлеб, и у нас никогда не поменяется отношение к нашим братьям», – сказал Кокорин.

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