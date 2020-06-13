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  • Кокорин – о переходе в «Анжи» в 2013 году: «Искал команду, которая будет бороться за чемпионство»

Кокорин – о переходе в «Анжи» в 2013 году: «Искал команду, которая будет бороться за чемпионство»

13 июня 2020, 08:55
8

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о причинах своего перехода из «Динамо» в «Анжи» летом 2013 года.

«Мне сделал предложение новый клуб. В этом клубе играли мои любимые футболисты. Мне с детства нравился Роберто Карлос. До этого видел его и Это'О только по телевизору. Хотел попробовать, что бывает, когда тренируешься на их уровне.

Вложив кучу денег, «Анжи» за два-три года дошел до финала Кубка России. Я верил, что они могут выиграть чемпионат. В первую очередь я хотел стать чемпионом России. Мне казалось, что «Динамо» не готово к такому. Искал команду, которая будет бороться за чемпионство», – заявил Кокорин.

  • 10 июля 2013 года «Анжи» объявил о покупке Кокорина за 19 миллионов евро.
  • Уже 16 августа форвард вернулся в «Динамо» за аналогичную сумму, не проведя ни одного матча за новую команду.
  • Махачкалинский клуб сменил трансферную стратегию и решил расстаться со всеми дорогостоящими футболистами.

Кокорин: «Спасибо «Сочи», что забрали меня и платят хорошие деньги. Деньги «Зенита» пусть будут на их совести»

Кокорин хочет уехать в Европу. Он ведет переговоры с «Ромой» и «Марселем»

Кокорин: «Тюрьма ничему не научила»

Источник: Ютуб-канал «Кент»
Россия. Премьер-лига Динамо Анжи Кокорин Александр
Комментарии (8)
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Иван Петров 1986
1592029063
Да бабки ты искал, а не чемпионство.
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Axe111
1592038703
АХАХАХАХАХАХАХАХА
Ответить
Hektor 84
1592041287
В Дагестане искал команду? Смешно
Ответить
vladimir-7
1592054713
Показали и сравнили бы зарплату в Динамо и Анжи и станет ясна настоящая причина перехода Кокорина.
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Dinamikk
1592116149
Кокоша конешно с годами нифига не умнеет, как был дурачком так похоже карьеру и закончит, все мечтает что за него кто то чемпионство выйграет
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