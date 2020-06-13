Кокорин – о переходе в «Анжи» в 2013 году: «Искал команду, которая будет бороться за чемпионство»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о причинах своего перехода из «Динамо» в «Анжи» летом 2013 года.

«Мне сделал предложение новый клуб. В этом клубе играли мои любимые футболисты. Мне с детства нравился Роберто Карлос. До этого видел его и Это'О только по телевизору. Хотел попробовать, что бывает, когда тренируешься на их уровне.

Вложив кучу денег, «Анжи» за два-три года дошел до финала Кубка России. Я верил, что они могут выиграть чемпионат. В первую очередь я хотел стать чемпионом России. Мне казалось, что «Динамо» не готово к такому. Искал команду, которая будет бороться за чемпионство», – заявил Кокорин.

10 июля 2013 года «Анжи» объявил о покупке Кокорина за 19 миллионов евро.

Уже 16 августа форвард вернулся в «Динамо» за аналогичную сумму, не проведя ни одного матча за новую команду.

Махачкалинский клуб сменил трансферную стратегию и решил расстаться со всеми дорогостоящими футболистами.

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