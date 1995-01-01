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    Кокорин хочет уехать в Европу и ведет переговоры с «Ромой» и «Марселем»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о переговорах с зарубежными клубами. На текущий момент игрок намерен не оставаться в России.

    «Недавно продлил контракт до 30 июля, после чемпионата буду свободным агентом. По поводу нового клуба потихоньку говорю с менеджерами и ребятами из других клубов. Конкретики и бумаг никаких нет. Но с «Ромой», «Марселем» и прочими идут диалоги.

    Приоритет — Европа. Очень сильно к этому лежит душа в данный момент. По стилю мне импонирует испанский чемпионат, а где пробовать силы — без разницы. В России прекрасно понимаю, как всe устроено и как всe работает, но очень хочется в Европе пожить.

    Я первый раз в качестве свободного агента буду. Приятно, что мне звонят, ведут диалог, я тоже открыт к любому общению. У меня была устная договорeнность с «Зенитом», но всe пошло не так, как должно было. Мне важно, чтобы меня тренер ждал, команда была во мне заинтересована», – сказал Кокорин в беседе с Александром Алиевым на его ютуб-канале «Кент».

    • В составе сочинцев игрок провел четыре матча, забил три гола, сделал две результативные передачи.
    • Сезон РПЛ возобновится на следующей неделе.
    • С 2018 по 2019 год Кокорин был в тюрьме.

    Источник: Бомбардир.ру

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