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  • Кокорин хочет уехать в Европу и ведет переговоры с «Ромой» и «Марселем»

Кокорин хочет уехать в Европу и ведет переговоры с «Ромой» и «Марселем»

12 июня 2020, 22:58
13

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о переговорах с зарубежными клубами. На текущий момент игрок намерен не оставаться в России.

«Недавно продлил контракт до 30 июля, после чемпионата буду свободным агентом. По поводу нового клуба потихоньку говорю с менеджерами и ребятами из других клубов. Конкретики и бумаг никаких нет. Но с «Ромой», «Марселем» и прочими идут диалоги.

Приоритет — Европа. Очень сильно к этому лежит душа в данный момент. По стилю мне импонирует испанский чемпионат, а где пробовать силы — без разницы. В России прекрасно понимаю, как всe устроено и как всe работает, но очень хочется в Европе пожить.

Я первый раз в качестве свободного агента буду. Приятно, что мне звонят, ведут диалог, я тоже открыт к любому общению. У меня была устная договорeнность с «Зенитом», но всe пошло не так, как должно было. Мне важно, чтобы меня тренер ждал, команда была во мне заинтересована», – сказал Кокорин в беседе с Александром Алиевым на его ютуб-канале «Кент».

  • В составе сочинцев игрок провел четыре матча, забил три гола, сделал две результативные передачи.
  • Сезон РПЛ возобновится на следующей неделе.
  • С 2018 по 2019 год Кокорин был в тюрьме.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Рома Марсель Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1592002979
Если Кокорин уедет и ещё продадут Азмуна, Зенит сдуется, больше у них впереди играть некому.
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evgevg13
1592023760
По поводу нового клуба потихоньку говорю с менеджерами. А громко и не получится- кому он нужен?
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evgevg13
1592023835
Приоритет — Европа.(Албания, Сан-Марино, Румыния, Гибралтар и т.п.)
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Соарес
1592025191
Кинул тебя семак
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Сильвербой
1592026018
Будешь ты играть в сочах!!!
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Январь 59
1592036022
Пожалуй это единственный случай , когда я считаю , что нужно быстрее бежать за границу. Здесь ему не дадут играть спокойно. Гнобить будут и дальше. По большому счёту если получится уехать и устроиться в нормальный клуб с нормальными условиями, то и от игр за сборную отказаться публично.
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Hektor 84
1592040975
Про Рому Фейк, в Италии лимит на футболистов чьи страны не входят в ЕС . а заполнять вакансию таким престарелым бездарем они не станут. Им удобней взять молодого футболиста из латинской Америки, чтоб потом его выгодно перепродать. А кому они потом кокошку смогут впарить?
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paracetamol
1592041688
Обидели парня Медведев с Аркашкой, теперь деньги потеряют приличные! Пусть Медведев из своего кармана достает!
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житель СПб
1592060454
Все его ругают... Понятно, виноват - но отсидел. Наказан. А вот из-за интриг руководства Зенита мы теперь потеряем хорошего, талантливого футболиста. Зенит остался без нападающего - цена потери с учетом реальной замены - порядка 20 млн. евро. Вот если бы эти эффективные менеджеры из своего кармана возместили потерю - я бы не возражал.
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JTherry
1592062349
"По поводу нового клуба потихоньку говорю с менеджерами и ребятами из других клубов. Конкретики и бумаг никаких нет" ...Кока выдал себя фразой "потихоньку говорю")) ни с кем он не говорит, Рома и Марсель являются в голубых снах "переговорщика" (даже, будучи свободным агентом, никого не смог заинтересовать) - ни конкретики, ни бумаг, ни диалога... поэтому выбор невелик - зина или сочи)) в зените - на условиях "главного болельщика" (с резким понижением зарплаты), или в Сочи - у Ротенберга с любовью...))
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