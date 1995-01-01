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    Кокорин: «Спасибо «Сочи», что забрали меня и платят хорошие деньги. Деньги «Зенита» пусть будут на их совести»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поблагодарил клуб за зарплату. По соглашению с «Зенитом» – с клубом, которому игрок принадлежит – форвард должен был получать меньше 20 тысяч рублей в месяц.

    «Спасибо «Сочи», что забрали меня и платят мне хорошие деньги. Я про те деньги от «Зенита» забыл, пусть это будет на их совести», – сказал Кокорин в беседе с Александром Алиевым на его ютуб-канале «Кент».

    • Летом Кокорин должен вернуться в «Зенит».
    • В составе сочинцев игрок провел четыре матча, забил три гола, сделал две результативные передачи.
    • Сезон РПЛ возобновится на следующей неделе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3260

      Давид59 23 минуты назад

      Чёрт с ним, с рублём

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      Рейтинг: +377

      valkam72 25 минут назад

      Вахах. Вот это позор синиту.

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