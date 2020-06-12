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  • Кокорин: «Спасибо «Сочи», что забрали меня и платят хорошие деньги. Деньги «Зенита» пусть будут на их совести»

Кокорин: «Спасибо «Сочи», что забрали меня и платят хорошие деньги. Деньги «Зенита» пусть будут на их совести»

12 июня 2020, 22:38
15

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поблагодарил клуб за зарплату. По соглашению с «Зенитом» – с клубом, которому игрок принадлежит – форвард должен был получать меньше 20 тысяч рублей в месяц.

«Спасибо «Сочи», что забрали меня и платят мне хорошие деньги. Я про те деньги от «Зенита» забыл, пусть это будет на их совести», – сказал Кокорин в беседе с Александром Алиевым на его ютуб-канале «Кент».

  • Летом Кокорин должен вернуться в «Зенит».
  • В составе сочинцев игрок провел четыре матча, забил три гола, сделал две результативные передачи.
  • Сезон РПЛ возобновится на следующей неделе.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (15)
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valkam72
1591991874
Вахах. Вот это позор синиту.
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3a zenit
1592022199
в аренде за которую платит Зенит,спасибо Сочи!?Мозги пробухал говно тупое?Сказки меньше 20 к для селюков оставь.
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Соарес
1592025042
Обиду кинул
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subbotaspartak
1592025739
На чьей, на чьей совести?
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Oldtrafford83
1592028879
Бедненький,не обижайся,вернутся тебе твои миллиончики))
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ROSTOV SUPER
1592037628
Езжай за границу , там тебе объяснят про совесть , про казино , про пьянки в ночных клубах с потасовками и про многое другое , да и зар . плату сделают такую , которая будет казаться мелкими грошами , в сравнении с халявными зенитовскими миллионами , но и предложенные " гроши " нужно будет отрабатывать по взрослому , а не пальцы гнуть , как в зените .
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Hektor 84
1592040651
Скорее в чините мы его уже не увидим
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Nevsky_RU
1592041650
вау пьющий шампусик в Монако парниша готов на 20т.р. глаза закрыть, простить их бедствующему Газпрому. Весьма великодушно с его стороны! История про то, как бабло разъедает мозги, нравственность и т.д. и т.п.
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paracetamol
1592041914
Обидели парня Миллер с Медведевым, а потом неудачи на Семака свалят!
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Garrincha58
1592048268
такое туп... руков...во Зенита скорее вернёт Заболотного, чем нормального напа Кокорина, через неделю кони им всыпят по полной
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