Кокорин: «Спасибо «Сочи», что забрали меня и платят хорошие деньги. Деньги «Зенита» пусть будут на их совести»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поблагодарил клуб за зарплату. По соглашению с «Зенитом» – с клубом, которому игрок принадлежит – форвард должен был получать меньше 20 тысяч рублей в месяц.

«Спасибо «Сочи», что забрали меня и платят мне хорошие деньги. Я про те деньги от «Зенита» забыл, пусть это будет на их совести», – сказал Кокорин в беседе с Александром Алиевым на его ютуб-канале «Кент».