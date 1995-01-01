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    Кокорин: «Тюрьма ничему не научила»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин считает, что тюрьма его ничему не научила. Игрок отбывал срок за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.

    «Меня многие спрашивали, поменяла ли меня тюрьма. Ничему не научила, но мы поняли, что нужно ценить родных и близких. Они пострадали в этой ситуации больше всего. Я никому там не желаю жизни, это ужасно. Жизнь может измениться в одно мгновение. В нашей стране такое может коснуться любого, лишний раз нужно всe делать аккуратненько», – сказал Кокорин в беседе с Александром Алиевым на его ютуб-канале «Кент».

    • Кокорин планирует уехать в Европу.
    • В составе сочинцев игрок провел четыре матча, забил три гола, сделал две результативные передачи.
    • Сезон РПЛ возобновится на следующей неделе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +433

      Чехов на Садовой 3 минуты назад

      Двадцать лет - ума нет, и не будет. А этому индивиду лет много более. Жаль , но кое какие надежды ещё оставались...

      0
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      Рейтинг: +86

      Максим2712 4 минуты назад

      Эта мудила делает акцент, что такое может коснуться каждого в НАШЕЙ СТРАНЕ. Типа по беспределу менты посадили, типа надо было не чиновниа стулом бить и тогда бы все сошло. То есть дело в прогнившей рашке, а не том, что он чмо, которое думает, что ему все можно. Ну-ну

      0
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      Рейтинг: +525

      kupryaev 24 минуты назад

      Странно,если бы было по- другому-тюрьма вроде как не учебное заведение

      0
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      Рейтинг: +386

      Armani nn 44 минуты назад

      Странно..а поддельник твой, по другому говорит)

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      Рейтинг: +6053

      Persona_non_Grata 54 минуты назад

      " Кривого только могила исправит " ((((

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