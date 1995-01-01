Кокорин: «Тюрьма ничему не научила»

Двадцать лет - ума нет, и не будет. А этому индивиду лет много более. Жаль , но кое какие надежды ещё оставались...
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин считает, что тюрьма его ничему не научила. Игрок отбывал срок за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.
«Меня многие спрашивали, поменяла ли меня тюрьма. Ничему не научила, но мы поняли, что нужно ценить родных и близких. Они пострадали в этой ситуации больше всего. Я никому там не желаю жизни, это ужасно. Жизнь может измениться в одно мгновение. В нашей стране такое может коснуться любого, лишний раз нужно всe делать аккуратненько», – сказал Кокорин в беседе с Александром Алиевым на его ютуб-канале «Кент».
- Кокорин планирует уехать в Европу.
- В составе сочинцев игрок провел четыре матча, забил три гола, сделал две результативные передачи.
- Сезон РПЛ возобновится на следующей неделе.