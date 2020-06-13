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Кокорин: «Тюрьма ничему не научила»

13 июня 2020, 00:36
27

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин считает, что тюрьма его ничему не научила. Игрок отбывал срок за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.

«Меня многие спрашивали, поменяла ли меня тюрьма. Ничему не научила, но мы поняли, что нужно ценить родных и близких. Они пострадали в этой ситуации больше всего. Я никому там не желаю жизни, это ужасно. Жизнь может измениться в одно мгновение. В нашей стране такое может коснуться любого, лишний раз нужно всe делать аккуратненько», – сказал Кокорин в беседе с Александром Алиевым на его ютуб-канале «Кент».

  • Кокорин планирует уехать в Европу.
  • В составе сочинцев игрок провел четыре матча, забил три гола, сделал две результативные передачи.
  • Сезон РПЛ возобновится на следующей неделе.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (27)
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Максим2712
1592002035
Эта мудила делает акцент, что такое может коснуться каждого в НАШЕЙ СТРАНЕ. Типа по беспределу менты посадили, типа надо было не чиновниа стулом бить и тогда бы все сошло. То есть дело в прогнившей рашке, а не том, что он чмо, которое думает, что ему все можно. Ну-ну
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Соарес
1592025351
Да уж ,как был дебилoм так им и остался
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rash1959
1592028687
Не научила? Может продлить на второй срок?
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Rabinovi_ch
1592029719
Слова после тюрьмы. Мамаев: "Когда находился в тюрьме, то ко мне вдруг вернулось чувство счастья из детства, когда дают мяч и возможность выйти на спортивную площадку." "Наши отношения с женой Аланой стали крепче после тех событий." Кокорин: "лишний раз нужно все делать аккуратненько"
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zaichkin777@gmail.com
1592030162
Какая Рома? Какой Марсель? Ты же урка. Судимых разве отпускают за бугор?
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NewLife
1592031314
Но если ничему не научила, значит плохо учился, может захочешь повторить.
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ROSTOV SUPER
1592037903
Горбатого и тупоголового дебила только ...... ну Вы дальше все поняли .
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Hektor 84
1592041205
Та таких даунов как ты конечно ни чему не учит. Вам идиотам море по колено.
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TOL47
1592054533
барзометр чуть упал, раз говорит надо аккуратненько, бить что ли не под камерами?
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JTherry
1592063245
Кокорин планирует уехать в Европу))) ...Кока, ты хоть один иностранный язык выучил, пусть и на уровне школьных знаний, или думаешь, что там все, по понятиям, будут по-русски с тобой общаться?)) а за оскорбления на расовой почве там могут и посадить...
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