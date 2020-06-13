Кокорин: «Тюрьма ничему не научила»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин считает, что тюрьма его ничему не научила. Игрок отбывал срок за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.

«Меня многие спрашивали, поменяла ли меня тюрьма. Ничему не научила, но мы поняли, что нужно ценить родных и близких. Они пострадали в этой ситуации больше всего. Я никому там не желаю жизни, это ужасно. Жизнь может измениться в одно мгновение. В нашей стране такое может коснуться любого, лишний раз нужно всe делать аккуратненько», – сказал Кокорин в беседе с Александром Алиевым на его ютуб-канале «Кент».