«К обороне столицы готовы». Алиев выложил фото с оружием

Земля не оскудеет на идиотов (((
Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев выложил фото с оружием. Он дал понять, что готов защищать Украину.
«К обороне столицы мы готовы. ОГО – Остаюсь, Горжусь, Обороняю!» – написал спортсмен.
- Западные СМИ пишут о намерении России вторгнуться в Украину.
- Алиев родился в Хабаровске.
- В России он играл за «Локомотив» и «Анжи».
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