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    «К обороне столицы готовы». Алиев выложил фото с оружием

    Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев выложил фото с оружием. Он дал понять, что готов защищать Украину.

    «К обороне столицы мы готовы. ОГО – Остаюсь, Горжусь, Обороняю!» – написал спортсмен.

    • Западные СМИ пишут о намерении России вторгнуться в Украину.
    • Алиев родился в Хабаровске.
    • В России он играл за «Локомотив» и «Анжи».

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    18.02.2022 23:44
    Комментарии7
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      Рейтинг: +15700

      Persona_non_Grata 9 минут назад

      Земля не оскудеет на идиотов (((

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +468

      Demgel > Persona_non_Grata 2 минуты назад

      Видимо это "модно" сейчас(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13935

      Cleaner 14 минут назад

      Каким он был, таким остался...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22605

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Не пойми кто, а ведёт себя как хохол.

      1
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      Рейтинг: +3765

      Красногорск_Фан 18 минут назад

      А глушак ему зачем. Соседей не будить когда марсиане прилетят

      1
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      Рейтинг: +468

      Demgel 27 минут назад

      Конченый пост(((Саша как футболист не должен такого ВООБЩЕ писать.Западные СМИ бл..... пишут(

      1
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      Рейтинг: +6629

      vladik12 28 минут назад

      Саша опять перекушал.

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