Алиев разругался с Милевским: «Для меня этот человек больше не существует»

Экс-футболисты сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев больше не общаются.

Бывший полузащитник «Локомотива» и бывший нападающий «Тосно» публично обменялись претензиями.

Милевский раскритиковал Алиева за обнародование его истории с алкогольной комой.

«Я думаю, это очень глупый поступок с его стороны. Конечно, он со мной это не утверждал. Я никому не собирался это рассказывать. Об этом знали считанные люди. Он рассказал всем направо и налево, что я в коме», – сказал Милевский в интервью.

Алиев ответил экс-одноклубнику в соцсетях: «Хочу прояснить, чтобы мне больше никто на этот счет не писал. Я с ним не общался. После тех его слов, для меня этот человек больше не существует.

Есть очень много людей, с которыми я служу, и которые говорят, что если они этого *** увидят, то просто разобьют ему харю. Но я их очень просил, чтобы они этого не делали».