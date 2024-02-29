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  • Алиев разругался с Милевским: «Для меня этот человек больше не существует»

Алиев разругался с Милевским: «Для меня этот человек больше не существует»

29 февраля 2024, 21:30
3

Экс-футболисты сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев больше не общаются.

Бывший полузащитник «Локомотива» и бывший нападающий «Тосно» публично обменялись претензиями.

Милевский раскритиковал Алиева за обнародование его истории с алкогольной комой.

«Я думаю, это очень глупый поступок с его стороны. Конечно, он со мной это не утверждал. Я никому не собирался это рассказывать. Об этом знали считанные люди. Он рассказал всем направо и налево, что я в коме», – сказал Милевский в интервью.

Алиев ответил экс-одноклубнику в соцсетях: «Хочу прояснить, чтобы мне больше никто на этот счет не писал. Я с ним не общался. После тех его слов, для меня этот человек больше не существует.

Есть очень много людей, с которыми я служу, и которые говорят, что если они этого *** увидят, то просто разобьют ему харю. Но я их очень просил, чтобы они этого не делали».

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Источник: Sport24
Украина. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Алиев Александр Милевский Артем
Комментарии (3)
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...уефан
1709231739
...чего вдруг всплыли эти фамилии? Еле-еле вспомнил, кто такие и откуда)...
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Таврида
1709232920
Поцапался как-то российский х@х@л с белорусским...
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Cleaner
1710435374
Милявский БУХАТЬ МЕНЬШЕ НАДО, тогда и про истории с алкогольной комой никто пересказывать не будет...(
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