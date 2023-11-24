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    • Алиев в «Локомотиве» стал жертвой кражи – партнер украл у него часы за 30 тысяч

    Алиев в «Локомотиве» стал жертвой кражи – партнер украл у него часы за 30 тысяч

    Экс-начальник команды «Локомотива» Дмитрий Балашов рассказал, что Александр Алиев в клубе стал жертвой кражи.

    – В 2010-м после одного из матчей у Алиева в раздевалке «Локомотива» украли дорогие часы. Нашли ворюгу?

    – Нет. Но время спустя я узнал, кто это сделал. Фамилию не назову. Пусть навсегда останется тайной.

    – Кто-то из своих?

    – Да.

    – Футболист?

    – Да.

    – Попробуем угадать. Клептоман? Или молодой, у которого была маленькая зарплата?

    – Второе. Парень и еще два ровесника, которых из дубля подтянули к основе, все деньги просаживали в игровых автоматах. Думаю, поэтому и решился на кражу. Часы-то стоили 30 тысяч долларов.

    • Алиев был в «Локо» в 2010 году.
    • У украинца за москвичей в РПЛ 25 матчей и 15 голов.
    • Также Алиев играл в России за «Анжи».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4080

      acor94 1 час назад

      Миранчуки чтоли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      Дубина 1 час назад

      Дзюба лазил по карманам пьяный((((

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7551

      sochi-2013 1 час назад

      Сейчас будильник к зазвонит.

      0
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