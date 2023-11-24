Алиев в «Локомотиве» стал жертвой кражи – партнер украл у него часы за 30 тысяч

Экс-начальник команды «Локомотива» Дмитрий Балашов рассказал, что Александр Алиев в клубе стал жертвой кражи.
– В 2010-м после одного из матчей у Алиева в раздевалке «Локомотива» украли дорогие часы. Нашли ворюгу?
– Нет. Но время спустя я узнал, кто это сделал. Фамилию не назову. Пусть навсегда останется тайной.
– Кто-то из своих?
– Да.
– Футболист?
– Да.
– Попробуем угадать. Клептоман? Или молодой, у которого была маленькая зарплата?
– Второе. Парень и еще два ровесника, которых из дубля подтянули к основе, все деньги просаживали в игровых автоматах. Думаю, поэтому и решился на кражу. Часы-то стоили 30 тысяч долларов.
- Алиев был в «Локо» в 2010 году.
- У украинца за москвичей в РПЛ 25 матчей и 15 голов.
- Также Алиев играл в России за «Анжи».
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Источник: «Спорт-Экспресс»