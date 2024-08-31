Алиев отреагировал на угрозы россиян

Бывший полузащитник «Локомотива», «Анжи» Александр Алиев высказался об объявлении в розыск в России.

Ранее спортсмен выложил видеоролик, в котором призвал ВСУ убивать мирное население Курской области, а жителей российского региона назвал «нечистью».

Алиеву грозит 7 лет тюрьмы.

«Я даже не знаю, кто вы там. Мне так все равно. Кого вы хотите испугать? Меня, что ли? Пишите мне: «Ходи оглядывайся». Где мне оглядываться? В Украине?

Когда я на передок приезжаю, я всегда смотрю назад. Кого мне бояться? Вас?» – сказал Алиев на ролике в соцсети.

Алиев – уроженец Хабаровска.

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