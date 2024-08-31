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Алиев отреагировал на угрозы россиян

31 августа 2024, 09:35
14

Бывший полузащитник «Локомотива», «Анжи» Александр Алиев высказался об объявлении в розыск в России.

  • Ранее спортсмен выложил видеоролик, в котором призвал ВСУ убивать мирное население Курской области, а жителей российского региона назвал «нечистью».
  • Алиеву грозит 7 лет тюрьмы.

«Я даже не знаю, кто вы там. Мне так все равно. Кого вы хотите испугать? Меня, что ли? Пишите мне: «Ходи оглядывайся». Где мне оглядываться? В Украине?

Когда я на передок приезжаю, я всегда смотрю назад. Кого мне бояться? Вас?» – сказал Алиев на ролике в соцсети.

  • Алиев – уроженец Хабаровска.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Алиев Александр
Комментарии (14)
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Паровозов
1725087714
Как игрок пошумел в РПЛ, как человек полное г.вно ещё алкоголик в добавок.
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Myasko
1725087871
Когда на передок приезжаешь, правильно, что смотришь назад. А то свои же могут замочить...
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gurov.
1725088035
ЧУРКА ОН И ЕСТЬ ЧУРКА.
Ответить
Spartak_forv@
1725088419
Абсолютно больной человек...
Ответить
Админ ресурс
1725088971
Издревле на Руси обижать юродивых считалось грехом. Так что не будем ругать игруна, а позволим искандерам вылечить эту болезнь
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vladik12
1725089042
Ска, мозги все пропил вместе со своим кентом Милей.
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...уефан
1725091323
..."На передок приезжал"(с)... На какой, нахер, передок? Белка твоя туда периодически заскакивает, алконоид ты комнатный! Чмо обоссанное...
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Сергей-Садковский-google
1725122667
Слишком самоуверенный пингвин! Могут и ***** грохнуть, чтобы потом русских обвинить.
Ответить
Karpathian
1725124191
Мучительной кончины,Ссаша
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Oldtrafford83
1725169580
Убыточное чучело закончит так же как и эта мразота Фарион!!!
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